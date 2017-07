Top News: Onde Magnétique OM-1, Cassette Synthesizer

Für diejenigen, welche in der ersten Runde leer ausgegangen sind: Scott macht wieder ein Bestellfenster auf:

„The Pre-Order for the next batch of OM-1 Cassette Synthesizers will begin on Friday, July 28th at 12PM Noon CENTRAL. Pre-orders will ship within 6-8 weeks.“

Von meiner Seite her eine klare Kaufempfehlung.