Top News: Online-Synthesizer-Workshops

Andreas Schneider wird in der nächsten Zeit Videos mit Synthesizer-Workshops und Perfomances online stellen, die während der Superbooth17 sowie in SchneidersLaden aufgenommen wurden.

Die Workshop-Reihe wird schon seit geraumer Zeit, wenn auch in unregelmäßigen Abständen, vom Team Schneider durchgeführt. Um diese einem breiteren Publium zugänglich zu machen, werden Mitschnitte von bislang abgehaltenen, aber auch zukünftigen Workshops nun auf Vimeo sowie der Website Stromkult online gestellt.

Die Workshops drehen sich um die unterschiedlichsten Aspekte zum Thema Arbeiten mit Synthesizern und Modularsystemen. Dabei behandeln die Beginner Workshops Themen, die sich an konkret an Neueinsteiger in der Materie richten. Darüber hinaus gibt es die Advanced Workshops mit komplexeren Themen, die für fortgeschrittene Musiker interessant sind.

Die Synthesizer-Workshops sollen zukünftig regelmäßig im Showroom von SchneidersLaden abgehalten werden, wo sie dann auch gleich mit aufgezeichnet werden. Beginner Workshops finden laut Plan an jedem zweiten Donnerstag im Monat statt (nächster Termin 10. August), Advanced Workshops an jedem vierten Donnerstag im Monat (nächster Termin 27. Juli).

Eine weitere Kategorie sind die Special Workshops mit bekannten Musikern der weitläufigen Electronic-Szene. Als erstes Video dieser Reihe ist ein Workshop mit dem Techno Artist Surgeon bereits online gegangen. Surgeon spricht in diesem 42-minütigem Video über seine Erfahrungen mit modularen Synthesizern. Seine persönliche Geschichte mit Modularsystemen begann (wie könnte es anders sein?) in SchneidersLaden und er entwickelte daraus sein eigentümliches Liveset, das mittlerweile schon fast als legendär gilt.

Das Video ist unter diesem Link zu sehen.

Weitere Informationen werden jeweils kurzfristig vor den Veranstaltungen auf der Webseite Stromkult zu finden sein.