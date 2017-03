TOP NEWS: Pedal Mania auf der Musikmesse Frankfurt

Auch wenn das Lineup der Hersteller auf der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt erneut eher enttäuschend ausfällt, kann sich der Weg für die Pedal-Freaks durchaus lohnen! Denn die W-Music Distribution präsentieren mit ihrem Pedal Mania Stand auf der Musikmesse 2017 (Halle 11 Stand E81) ein unglaubliches Sortiment von über 250 der besten, neuesten und angesagtesten Effektpedale zum Antesten und Ausprobieren!

Alles zum Anspielen! – Auf über zwanzig Boards können Effekte der Marken Dunlop, MXR, DOD, EarthQuaker Devices, JHS Pedals*, Keeley Electronics, Neunaber**, Xotic Effects, E.W.S., DigiTech, Carl Martin, Red Panda, Way Huge, Seymour Duncan, Morley, Big Joe Stomp Box Company, J. Rockett Audio Designs, Radial Tonebone, Red Witch, Mooer und Daredevil Pedals* angetestet werden!

Zudem wird die neue Serie von RockBoard® Pedalboards zum ersten Mal in Europa zum Anfassen verfügbar sein. Neben diesen Boards in einem absolut innovativen Design bietet die Marke Rockboard® auch alles notwendige Zubehör fürs Pedalboard. Vom Patch Cable bis zur Multi-Power Supply wird ebenfalls alles zu sehen sein. Das wird laut? Keine Sorge um das Trommelfell – an allen Pedal Mania Boards wird die Möglichkeit ungestört und geräuschlos über Kopfhörer zu Testen geboten. Natürlich stehen aber auch kleine Amps zum Antesten der Effekte über ein Live-Setup zur Verfügung.

Bei Fragen zu Effektpedalen oder deren Set-up stehen die beiden Pedal-Nerds Dave & Phil vom deutschen Vertrieb vor Ort für Fragen und allerlei Infos zu den Pedals, sowie Wissenswertes über die Effekte im Vertriebsprogramm und Board-Bau, zur Verfügung.

Ganz nebenbei mausert sich die Warwick Vertriebs GmbH zum wohl wichtigsten Distributor für die angesagtesten Effektmarken. Im Frühling bzw. Sommer diesen Jahres werden nun noch die Effekte von Neunaber, JHS und Daredevil mit in das ohnehin schon gigantisch große Sortiment mit aufgenommen. Um so besser, so haben wir die Geräte stets zuverlässig zum Testen für Euch zur Verfügung. Sieht man sich in Frankfurt?