Top News: Pharmasonic SYS-100, Modulserie

Das System-100 diesmal modular

Ein bisher auf DIY-Module spezialisierter japanischer Hersteller kündigt nun die Modulreihe Pharmasonic SYS-100 an, die sich an dem Roland System-100 orientieren.

Das alte System-100 von Roland, das wir (vor sehr langer Zeit) in einem Blue Box Artikel vorgestellt hatten, ist eigentlich kein Modularsystem. Es handelt sich im Grunde um einen erweiterbaren SH-Synthesizer. Das System-100 besteht aus dem Synthesizer Model 101, der auch allein problemlos betrieben werden kann, dem Expander Model 102, dem Mixer Model, den Sequencer Model 104 und zwei Lautsprechern Model 109. Dem System-100 wird ein etwas besserer Klang als dem System-100m nachgesagt. Das System-100m (und System-700) hat Roland selbst als Vorlage für sein aktuelles System-500 genommen. Das System-100 hingegen ist als Plug-out für die DSP-Synthesizer System-1/1m bzw. System-8 erhältlich.

Näheres zum Roland System-100 könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Das Pharmasonic SYS-100 zeigt nun die Komponenten der Modelle 101 und 102 als einzelne Module im Eurorack-Format. Die Funktionalität beschränkt sich auf die grundlegenden Parameter, bis auf die zusätzlichen CV/Gate- bzw- separaten Audioanschlüsse scheinen die Module nicht erweitert zu sein. Bislang sind folgende Module angekündigt:

• SYS-100 VCO

• SYS-100 VCF

• SYS-100 VCA

• SYS-100 LFO

• SYS-100 ADSR

• SYS-100 Mixer

• SYS-100 Noise

• SYS-100 Ring Mod

• SYS-100 S&H

• SYS-100 INV

Die Module haben eine Breite von 6 TE (Teileinheiten), nur der VCO ist 12 TE und das Filter 10 TE breit.

Ob auch noch der Sequencer folgen wird bleibt anzuwarten.

Im Gegensatz zum Roland System sind hier die Module nun in ihren Funktionen einzeln ansteuerbar und man kann sich sein System individuell zusammenstellen. Pharmasonic bietet derzeit schon die PCB-Platinen zum Kauf an, fertig zusammengebaute Module und separate Frontplatten können vorbestellt werden. Als Liefertermin wird Januar 2019 angegeben.

Die Preise der fertig zusammengebauten Module variieren zwischen 10.000 bis 22.000 Yen, also umgerechnet ca. 80,- bis 175,- Euro. Damit bewegen sie sich ungefähr auf Doepfer-Niveau. Allerdings ohne Zoll und Einfuhrumsatzsteuer, der Versand ist immerhin weltweit kostenfrei. Ob die Pharmasonic SYS-100 Module eventuell auch über hiesige Händler verkauft werden, ist noch nicht bekannt.