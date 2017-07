Top News: Phonic Celeus Tube, Mixer

Kürzlich hatten wir hier bei AMAZONA.de erst den ART TubeMix präsentiert, jetzt folgt schon der nächste Mixer mit integrierter Röhre. Und das Beste, der Phonic Celeus Tube ist bereit erhältlich.

Der Phonic Celeus Tube ist ein 3-kanaliger Analog-Mixer, also sehr kompakt aufgebaut und mit dem Nötigsten ausgestattet. Wie auch beim ART TubeMix werden hier ein analoger Aufbau inklusive Röhre mit aktuellen Funktionen und Ausstattungsmerkmalen kombiniert. Denn neben der integrierten Röhre, die entgegen dem ART TubeMix beim Phonic Celeus Tube nur im Mikrofonkanal zum Einsatz kommen kann, bietet der Mixer eine USB-Schnittstelle, über die Signale an einen Computer übertragen oder Daten von einem USB-Medium gestreamt werden können. Der Mixer erlaubt sogar das direkte Aufzeichnen auf ein USB-Medium, dazu ist er Bluetooth-fähig. Hört sich nach all-in-one Wundergerät an, erst ein Test wird zeigen, wie gut sich der Phonic Celeus Tube in der Praxis schlägt.

Laut Hersteller bietet der MicPreamp des Celeus Tube „audiophile Qualität mit Ultra-Low-Noise Performance“, auf Wunsch liefert der Kanal +48V Phantompower. Zur Klangregelung stehen dem Mic/Line-Kanal 1 sowie den anderen beiden Line-Kanälen 2 und 3 (stereo) jeweils ein 3-Band-Equalizer, ein FX-Send sowie Potis für Panorama und Lautstärke zur Verfügung. Kanal 1 bietet zusätzlich eine Expander/Kompressor-Einheit.

Neben der integrierten Röhre bietet der Phonic Celeus Tubeeinen 32/40 Bit Effektprozessor mit 16 Presets. Dieser kann auf Wunsch über einen Fußschalter ferngesteuert werden.

Der Ausgangspegel wird beim Celeus Tube über eine 41-stellige LED-Pegelanzeige dargstellt. Neben einem Master-Stereo-Ausgang bietet der Phonic Celeus Tube einen „Trans Out“, der die Röhre umgeht, sowie Cinch-Anschlüsse für Tape In/Record Out.

Der Phonic Celeus Tube ist bereits erhältlich, für 169,- Euro wandert er über die (virtuelle) Ladentheke zu euch.