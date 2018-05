Top News: Pioneer DDJ-SX3

Version 3 für den erfolgreichen Serato-Controller

Pioneer DDJ-SX3 – damit geht das zweite Produkt aus dem Hause Pioneer DJ in eine dritte Generation. Nach dem Dritte-Runde-Update für den DDJ-SB kommt nur Runde 3 für den DDJ-SX.

Die Kooperation von Pioneer DJ und Serato geht also weiter, das Update für den SX spricht dafür, dass man sich im Hause Pioneer DJ nicht nur auf die hauseigene DJ-Software Rekordbox konzentrieren wird.

Ausgelegt also wird der Controller sein für die Serato Software, Serato DJ Pro, so wie die Software seit dem Update heißt.

Wer nun große Veränderungen vom SX2 zum SX3 erwartet, der wird enttäuscht werden. Äußerlich hat sich nicht viel verändert. Minimale Veränderungen erkennt man an der Effekt-Steuerung des 4-Kanal-Mixer mit zwei Control-Decks. Die meisten Veränderungen passieren intern.

Ein Upgrade gibt es zum Beispiel für die Soundkarte. Von nun an bietet der SX-Controller ein Dual-USB-Interface und somit die Möglichkeit für nahtlose Übergänge zwischen unterschiedlichen DJs oder b2b-Sets mit zwei Laptops.

Ein wenig Upgrade gibt es auch für die Effekte. Bisher besaß der Vorgänger, der SX3, ein bi-polares Filter pro Kanal. Nun findet man hier für jeden Kanal die Sound Color FX, wie man sie von einem DJM kennt. Filter, Noise, Jet und Echo gibt es nun als Effekt, nutzbar in jedem Kanalzug durch einen bi-polaren Poti.

Auch Eingangs-seitig findet man Veränderungen, wenn man genau hinschaut. Statt nur einem Mic-In auf der Rückseite, wurde ein Mic-In nun auch auf der Frontseite platziert, mitsamt An- / Aus-Schalter und Level-Regler. Dafür werden sich sicher viele bedanken. Dazu gibt es allerdings noch zwei weitere Mic-In mit Eingängen auf der Rückseite, XLR und XLR-/Klinke-Kombi-Buchse. Beide Mic-Ins landen auf den normalen Mixer-Kanälen.

Nicht sichtbar, dafür vielleicht spürbar, soll die Verbesserung der Reaktion der Jog-Wheels sein. Mit weniger Latenz sollen diese noch direkter und genauer arbeiten und damit noch mehr Kontrolle auch beim Scratchen bieten.

Darüber hinaus wird der Pioner DDJ-SX3 im altbekannten Layout zu finden sein. Mixer, Controll Decks, umschaltbar für Deck C und D, große Jog-Wheels und Performance Pads, gummiert und LED-beleuchtet.

Erhältlich sein wird der Pioneer DJ DDJ-SX3 ab diesem Monat für einen Preis von 999,- $, inklusive Serato DJ Pro Software wie auch Zusatz-Packete wie Flip, Key Shift, Key Sync oder Pitch Play.