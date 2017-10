Top News: Pioneer DJ DJS-1000, Performance-Player

Video-Leaks sind doch immer etwas Schönes. Gerade vor einigen Tagen kam eine Info in meine Richtung geflattert, dass bald, man sagt am 18.10. diesen Jahres, etwas Neues kommen wird, was eine Alternative zum Pioneer DJ Toraiz SP-16 sein könnte. Nun ist ein Video aufgetaucht, wo vermutlich genau diese Alternative zu sehen ist. Twitter ist Schuld, ebenso wie der Kanal vom Label elektronischer Musik Dirtybird, dem Label von Claude von Stroke. Geplant war das sicher nicht, aber man kann anhand des Videos von einem Auftritt von Walker & Royce schon ganz gut erkennen, was die neue Maschine bringen wird.

Gerüchten nach wird sie Pioneer DJ DJS-1000 heißen und ein Pioneer DJ Toraiz SP16 im Player-Format sein. Das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Klar war, dass der Ruf nach mehr Performance-Möglichkeiten bei den Pioneer Playern besteht, bei einer Alternative für den SP16 hatte ich aber eher an eine kleinere Version gedacht. Bei mehr Performance-Möglichkeiten wiederum hatte ich mehr an einen Player mit Pads gedacht, was ja nun auch der Fall wird, platzmäßig aber größer und damit fällt das Jog-Wheel weg.

Irgendwie konsequent, denn für eine Maschine im Stile von Sampler und Step-Sequencer gibt es ja bereits den SP16, wobei ich vermute, dass diese vielen DJs fälschlicherweise zu kompliziert erscheint.

Der DJS-1000 wird das nun ändern, denn er kommt im vertrauen Format, so wie es scheint in der gleichen Größe wie ein CDJ-2000NXS2, im selben Gehäuse, steht sogar auf denselben Füßen.

Die Maschine wird nach wie vor klassischer Player sein, besitzt demnach das große Display, Play und Cue-, wie auch Master- und Sync-Tasten. Ohne Jog-Wheel braucht es diese auch. Dort, wo der normale Player das Jog-Wheel hat, sitzen nun 16 Performance-Pads, wie man sie vom SP-16 kennt.

Gummiert, farbig codiert und für verschiedene Modi nutzbar. Darauf weisen zumindest die vier Tasten über den Pads hin, sicher für Track, Mute, Slice und Scale. Über den vier Tasten finde sich sechs Potis, die sicherlich wie bei dem SP16 genutzt werden können für unterschiedliche Parameter, Level, Send oder Hüllkurven-Einstellungen der Samples oder Effekt-Settings.

Links über den Cue- und Play-Tasten findet sich ein FX-Strip. Schwierig zu definieren, ob sich darüber die Taste für die Modi des Strips befinden und ob sich auch hier wieder Pitch, Repeat und zwei User-Modes befinden, aber es scheint so zu sein.

Rechtsseitig befindet sich, das ist interessant, ein klassischer Pitch-Fader. Sicherlich dann zu nutzen, wenn der DJS-1000 als Master läuft.

Verbunden wird der DJS-1000 mit Sicherheit klassisch per ProDJ-Link, also per Ethernet-Kabel.

Mehr Infos kommen sicherlich am 18. Oktober, vielleicht dann auch schon der Preis und ein Datum.

Ein kleiner Überblick über die Funktionen wie vermutet:

16 gummierte und farbig codierte Performance-Pads 16-Step-Sequencer unter den Pads FX-Strips 7“ vollfarbiges Touch-Display 6 Potis unter dem Display für verschiedene Parameter Klassischer CDJ-Funktionen: USB-Slot, Play & Cue-Taste, Master- und Sync und Pitch-Fader



Die Screenshots stammen aus einem Video, veröffentlicht auf dem Twitter-Kanal des Labels Dirtybird, HIER zu finden.