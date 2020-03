Top News: Pioneer XDJ-XZ jetzt auch kompatibel mit Serato DJ Pro

Firmware 1.10 für den Pioneer XDJ-XZ

Angekündigt war es von Anfang an, mit der neuen Firmware-Version 1.10 wird das Pioneers Flaggschiff-Standalone DJ-System zum Controller für Serato DJ Pro. Im Gegensatz zum Betrieb ohne Rechner sind damit volle vier Decks ansteuerbar. Selbstverständlich werden auf dem Display die aus Serato bekannten farbigen Waveformen genauso angezeigt, wie sich auf dem Screen auch browsen lässt. Theoretisch lässt sich also der Computer aus dem Sichtfeld schaffen. Wenn DVS in Serato freigeschaltet ist, kann dank der Phonoeingänge des XDJ-XZ auch direkt mit Timecode-Vinyl gespielt werden. Pioneer liegt damit, was Serato-Kompatibiltät betrifft nun gleichauf mit Denons Prime 4, der Serato schon seit einer Weile integriert hat.

Um Serato auf dem Pioneer XDJ-XZ freizuschalten, benötigt man die ebenfalls brandneue Version 2.3.3 von Serato DJ Pro.

Außerdem ermöglicht die neue Firmware dem XDJ-XZ das Abspielen von FLAC-Dateien mit 44.1 sowie 48 kHz bei 16 bzw 24 Bit.

Das komplette Changelog findet ihr hier

– Firmware 1.10 für den Pioneer XDJ-XZ: Download

– Serato DJ Pro 2.3.3; Downoad

Hier das offizielle Video von Pioneer dazu: