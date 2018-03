Top News: Plant Behringer einen SCI Pro One-Clone?

Da habt ihr in der Reaktion denke ich die richtige Entscheidung getroffen! Wenn der Pro One Clone kommt wird es wirklich spannend zu sehen, wie der angenommen wird. Ich habe mich vor kurzem wieder mit der eigentlich ausgelutschten Thematik analog vs digital auseinander gesetzt und ob ich denn noch etwas Analoges für mein Studio benötige. Zu meiner eigenen Überraschung bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass analoge Synths für mich wirklich nur noch dann in Frage kommen, wenn es keinen (guten) Software-Clone gibt und ich einen Sound unbedingt haben will. Insbesondere U-Hes Pro One Clone ist wirklich so nah dran, dass ich nicht mehr als die (zurecht) verlangten 145€ zahlen mag für den wundervollen Klang des Pro One.