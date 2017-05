Top News: Presonus Studio One 3.5, Digital Audio Workstation

Für die DAW Presonus Studio One gibt es ab sofort ein kostenloses Update, Version 3.5 wurde kürzlich vom Hersteller vorgestellt. Presonus verspricht über 60 neue Features, darunter einige, die ganz oben auf der Wunschliste der User standen.

Zunächst einmal wurde in Presonus Studio One 3.5 die Audio-Engine überarbeitet, was zu geringeren Latenzen beim Spielen von Software-Instrumenten führen soll. Während des Spielens eines Software-Instruments wird dessen Spur mit geringerer Latenz abgespielt als der Rest, am Ende wird alles wieder automatisch ausgeglichen.

Eine neue Save/Auto-Save-Funktion wurde implementiert, so dass Songs und Projekte ab sofort deutlich schneller abgespeichert werden können. Wichtig: Durch die neue Save/Auto-Save-Funktion können in Presonus Studio One 3.5 angelegte bzw. gespeicherte Songs/Projekte nicht mehr in älteren Versionen geöffnet werden. Vorher sicherheitshalber also Backups anlegen.

Innerhalb des Mixers gibt es nun eine Undo-Funktion, mit Sicherheit eines der wichtigsten Updates für die Version 3.5.

Auch im Bereich der Instrumente und Plug-ins gibt es Neues: Das Fat Channel Plug-in wurde überarbeitet und bietet nun neue Spectrum- und Loudness-Funktionen. Im Bereich des Notendrucks wurde die Zusammenarbeit mit Notion verbessert. Wie üblich wurden neben diesen wichtigen neuen Funktionen auch viele kleinere Fehler verbessert. Hier gibt es alle Neuerungen im Überblick, das Ganze natürlich auch im schnellen Video-Überblick: