Top News: Presonus Studio One 4, Digital Audio Workstation

Version 4 mit allerlei Neuem

Presonus stellt Studio One 4 vor, ein Major Upgrade mit allerlei neuen Funktionen. Wir haben für euch die wichtigsten Updates in Presonus Studio One 4 zusammengefasst.

Eine neue Akkord-Spur inklusive Harmoniebearbeitung soll das Skizzieren von Songs erleichtern und bietet dazu flexible Funktionen zur Transponierung sowie für Tonart- und Akkordwechsel bei Noten und Audiomaterial.

Ebenfalls neu ist das Drum-Modul Impact, das nun Impact XT heißt und beim Anlegen und Arrangieren von Drum- und Percussions-Parts helfen soll. Dieser enthält mehr als 20 neue von vielen Anwendern gewünschte Funktionen die Impact zu einer vollständigen Produktionsumgebung werden lassen. Parts lassen sich Pads zuordnen, um sie anschließend mit Unterstützung der Beat-Quantisierung und mit Echtzeit-Timestretching zu triggern. Zeitraubendes Drum-Mapping soll mit Impact XT der Vergangenheit angehören.

Auch die Editierung von Drum-Sounds soll mit Studio One 4 deutliche schneller vonstatten gehen. Mit dem Drum Editor bietet Presonus ein innovatives, schlankes Werkzeug zum Anlegen und Bearbeiten. In Kombination mit vorkonfigurierten Skripts für Tonhöhe und Mapping soll alles turboschnell gehen.

Mit Hilfe von Sample One XT soll man aus Presonus Studio One 4 nicht nur einen echten Sampler machen können. Neben dem Sampeln aus beliebigen Quellen im Programm lassen sich alle Samples schneiden, aufteilen und in Loops und Beats anordnen und mit verschiedenen Synthese-Optionen bearbeiten.

Ab Version 4 von Studio One unterstützt die DAW das Austauschformat AAF (Advanced Authoring Format), um die Datenübernahme aus Pro Tools, Logic, Nuendo, Final Cut oder Premiere zu erleichtern.

Bereits bei der ursprünglichen ARA-Spezifikation hatte Presonus mit Celemony zusammengearbeitet, um die Integration von Melodyne zu gewährleisten. Da ARA 2.0 in den Startlöchern steht, können alle Entwickler bereits jetzt die neue Version nutzen, um auf die Akkord-Spur und die Key-Signature-Daten der Harmoniebearbeitung zuzugreifen. Laut Presonus ist ein kostenloses Updates für Melodyne für diesen Sommer geplant.

Das Thema Step-Sequencing möchte Presonus mit Version 4 von Studio One neu erfinden. Pattern sind von nun an eng mit Instrumentenparts, der Automation und Impact XT verknüpft, bieten variable Sequenzlängen und können sowohl für Melodien als auch Drums genutzt werden. Pattern sollen sich dabei sogar in derselben Spur neben herkömmlichen Instrumentenparts nutzen lassen, es werden somit keine zusätzlichen Spuren oder Plug-ins benötigt.

Presonus bietet Studio One ab sofort über ihre Website an. Zwei Versionen, Artist und Professional stehen zur Auswahl. Die Studio One 4 Artist Version kostet 97,58 Euro, die Vollversion mit allen Features schlägt mit 392,70 Euro zu Buche. Verschiedene Upgrades und Crossgrades sind verfügbar.