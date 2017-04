Top News: Propellerheads Reason 9.5, Digital Audio Workstation

Träume können doch noch in Erfüllung gehen: Ab der neusten Version von Propellerheads Reason 9.5 können auch VST Plug-ins genutzt werden und damit geht einer der größten Wünsche der Reason Gemeinde endlich in Erfüllung.

Gerade eben hat Propellerheads die Verfügbarkeit von Reason 9.5 bekannt gegeben: Ab dem 29.05.2017 ist die neue Version erhältlich. Aktuell läuft das öffentliche Beta Testing, an dem alle User von Reason 9 bzw. Reason Essentials 9 teilnehmen können. Und das Beste: Propellerheads Reason 9.5 ist für alle Reason 9 Besitzer kostenlos. Wer jetzt noch auf den Reason 9 Zug aufspringt, bekommt das Update natürlich ebenfalls kostenlos.

Die Top Meldung, dass in Reason 9.5 auch VST Plug-ins unterstützt werden, wirft gleichzeitig aber auch Fragen auf, die Propellerheads auch direkt auf ihrer Website beantwortet. Die gute Neuigkeit: Die Rack Extension werden durch die VST-Unterstützung nicht über Bord geworfen, Reason unterstützt ab sofort einfach zwei Plug-in Formate und die Rack Extensions werden weiterhin wichtiger Bestandteil von Propellerheads Reason bleiben. Herkömmliche Extensions können mit VSTs kombiniert werden, egal ob man sie spielen, mit Effekten versehen oder Audio/CV patchen möchte, alles ist machbar. Ganz einfach die neuen Plug-ins per Drag & Drop ins Rack ziehen und loslegen.

Nach der Installation von Reason 9.5 scannt die Software die Festplatte und sucht nach allen installierten VST Plug-ins, diese werden dann innerhalb der Software angezeigt. Laut Hersteller basiert die VST Schnittstelle von Reason auf VST 2.4, so dass nahezu alle aktuell erhältlichen Instrumente und Effekte in Reason genutzt werden können.

Unter Umständen kann es durch die neuen VST Plug-ins zu Delays kommen, die laut Propellerheads von Reason 9.5 allerdings ausgeglichen werden. Auch die Stabilität ist natürlich ein Thema, denn Abstürze können durch die Implementierung von Reason durchaus vorkommen. Propellerheads hat in Reason 9.5 allerdings ein neues Sicherheitssystem eingefügt, so dass Abstürze von VST Plug-ins nicht gleich zum Absturz des kompletten Programms führen sollen.

Alles in allem also ein sehr erfreulicher Tag für die Reason Gemeinde und auch für Propellerheads, denn die Anzahl der Interessenten wird durch die VST Unterstützung mit Sicherheit deutlich zunehmen. Bleibt am Ende nur die Frage der Umsetzung und der Performance und das werden wir hoffentlich bald in einem Test von Reason 9.5 klären können.