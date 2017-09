TOP NEWS: PRS Maple Limited SE Custom 24

Die koreanische SE-Serie von PRS erfreut sich genau wie auch die US-Modelle einer großen Beliebtheit. Nun veröffentlicht der Hersteller eine limitierte Serie auf Basis der PRS SE Custom 24 mit Griffbrettern aus Ahorn, auf denen die typischen Bird-Inlays nun noch mehr hervorstechen. Viel mehr als dieser optische Punkt interessiert aber die Satinlackierung der Halsrückseite, hier dürfte also in Zukunft vermutlich Schluss mit dem Ankleben der Greifhand sein. Ansonsten basiert die neue Serie auf der 2017er SE Custom 24, jedoch eben ohne die Restriktionen, die CITES den Herstellern in Bezug auf die Verwendung von Palisander vorgibt.

Sechs neue Farben bietet die PRS Maple Limited SE Custom 24 in dieser Serie, die in Deutschland und Österreich übrigens exklusiv vom Musikhaus Thomann angeboten wird und deren Auflage pro Finish auf 100 Stück begrenzt ist. Erhältlich sein werden die Gitarren voraussichtlich ab Oktober, die Preise zeigen sich gegenüber dem normalen SE Custom 24 Modell unverändert. Die erhältlichen Farben sind: Tri-Colour Sunburst, Sapphire, Purple Burst, Grey Black, Fire Red Burst und Vintage Sunburst.