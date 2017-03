TOP NEWS: PRS Reclaimed Wood Gitarren

Zeitgleich, zufällig oder einfach nur gut getimed mit unserem heutigen Artikel über die PRS McCarty 594 erreicht unsere Redaktion eine interessante Neuigkeit aus dem PRS-Headquarter in Stevensville. Der Mann für das Sichten von Hölzern bei PRS Guitars, Michael Reid, entdeckte im atlantischen Regenwald in Brasilien zwei neue Holzarten, aus denen der Hersteller nun eine auf 600 Stück limitierte Sonderserie mit dem Namen PRS Reclaimed Wood präsentiert. Die beiden Holzarten Peroba Rosa und Brauna Preto werden aber nicht etwa in ganzen Stämmen nach Stevensville verschifft, sondern stammen aus über 100 Jahren alten Bretterhütten. Die Ressourcen sind also nicht unendlich – daher auch die streng limitierte Auflage.

Dazu Paul Reed Smith im Originalton:

“Michael has been sourcing wood for me and the company since before there was an official ‘PRS Guitars.’ Wood is our lifeblood, and I trust Michael’s instincts. This old, reclaimed wood is wonderfully resonant and beautiful. Hearing these guitars now, I just have to smile knowing Michael was right again“.

Verbaut werden bei den PRS Reclaimed Wood die neuen Hölzer in den Modellen CE24 Semi-Hollow und in der S2 Vela Semi-Hollow, dabei besteht die Decke aus Peroba Rosa und das Griffbrett aus Brauna Preto. Für eine wirkungsvolle Optik werden beide Gitarren mit einer Nitro Satin Lackierung ausgeliefert – da kommt der Zahn der Zeit doch noch viel besser zur Geltung!

Die Preise sind für eine USA PRS recht günstig, so kostet die Reclaimed Limited CE24 Semi-Hollow 1999,- Euro bei Thomann, die Reclaimed Limited S2 Vela Semi-Hollow ist schon für 1525,- Euro zu bekommen. Aber nicht nur wegen des günstigen Preises sollte man sich beeilen und am besten vorbestellen, denn 600 Stück sind nun mal nicht die Welt.