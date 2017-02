Top News: R-MONO Lab S³-6R, PM-Synthesizer

Findige Entwickler, die pfiffige Synthesizer konstruieren, gibt es zu viele, als dass man über alle berichten könnte. Aber bei R-MONO Lab lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen.

Bei R-MONO Lab handelt es sich um ein paar befreundete Ingenieure aus der japanischen Stadt Hamamatsu, die bei einem dort ansässigen Musikalien-Unternehmen, das mit „R“ beginnt, angestellt sind oder waren. Was könnte wohl damit gemeint sein? ;-)

In der Vergangenheit zeigte man ein paar eher skurrile Entwicklungen, wie eine Orgel aus Flöten, auf kleinen Szeneveranstaltungen. Jetzt wurde aber ein Synthesizer mit der Bezeichnung S³-6R (Synth-Sennin Synthesizer) vorgestellt. Der ursprünglich offenbar für die Firma „R“ entwickelte Synthesizer wurde nun in einigen Punkten erweitert, weshalb er die Bezeichnung Version 2 trägt.

S³-6R ist ein 6-stimmiger Phase Modulation Synthesizer auf Basis eines Raspberry Pi. Bei dem Keyboard/Gehäuse, in dem der Synthesizer derzeit untergebracht ist, handelt es sich um ein „R“ K-25M.

Der S³-6R verfügt über zwei Oszillatoren mit Sine, Triangle, Saw (Up, Down), Pulse Width, SuperTriangle, SuperSaw, SuperSquare, α-Sine Width, wobei der zweite Oszillator nur vier davon besitzt, vermutlich da er zumeist als Modulator für OSC1 dienen dürfte. Bei Verwendung der Super-Waves reduziert sich die Polyphonie auf fünf Stimmen. Zusätzlich wurde in der neuen Version ein Noise Generator implementiert.

Zur Klangbearbeitung ist ein 24 dB Tiefpassfilter vorhanden, außerdem kann der Sound in Version 2 vor und nach dem Filter mit Clipping verzerrt werden. Vier Hüllkurven und drei LFOs (0.006 Hz bis 100 Hz) dienen als Modulatoren, offenbar sind sie den Zielen PM, Filter, Lautstärke fest zugewiesen. Als Effekte gibt es Chorus, Delay und Flanger. Alle Parameter lasen sich mit MIDI-CC-Befehlen steuern.

Bei dem R-MONO Lab S³-6R handelt es sich ausdrücklich um einen Prototypen. Man hat derzeit keine konkreten Pläne (oder Möglichkeiten?) daraus ein kommerzielles Produkt zu machen. Angesichts der überzeugenden Audiobeispiele wäre es aber wirklich schade, wenn dieser Synthesizer, der sich so angenehm von den ganzen Vintage-Klonen der Firma „R“ unterscheidet, nicht zumindest in Kleinserie gehen würde. Hoffen wir, dass die Entwickler von R-MONO Lab jemanden finden, der dem S³-6R eine Chance gibt.

Das Demovideo gibt Eindrücke in die Klangwelt des R-MONO Lab S³-6R, auf der unten verlinkten Soundcloud-Page sind weitere Audiobeispiele zu finden.