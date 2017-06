Top News: Proppellerhead ReBirth für iPad wird eingestellt

Wie wir gerade auf heise.de gelesen haben, zieht Propellerhead (Reason) nach einer gütlichen Einigung mit ROLAND seine Software Rebirth für iPad zurück.

1994 begründete PROPELLERHEAD mit der Software ReCycle den Start der bis heute erfolgreichsten schwedischen Software-Firma. Sie schufen damals mit dem REX-Format einen ersten Standard für ein neues Loop-Format.

Der absolute Durchbruch gelang 1997 den drei Gründern Ernst Nathorst-Böös, Marcus Zetterquist und Pelle Jubel mit der ersten PC-Version der Groove-Software ReBirth. In einem einzigen Software-Paket waren gleichzeitig 4 Kultmaschinen als Emulation zusammengefasst. 2x Rolands TB-303, eine Roland TR-808 und eine Roland TR-909. Wenn auch öfters der Klang der TB-303 von Usern kritisiert wurde, so traf Propellerhead ReBirth den Zahn der Techno-Ära, denn für wenig Geld konnte man quasi seine Techno- oder Acid-Tracks ohne zusätzliche Hilfsmittel erzeugen.

Bereits damals hatten die Entwickler Bedenken bzgl. der Roland Urheberrechte an den Markennamen und am Design. Man einigte sich damals auf folgende Nennung auf den Umverpackungen:

“ReBirth RB-338 was inspired by the TR-808 and TB-303, originally created by Roland Corporation. Their unique sounds and visual images have been re-born through digital simulation by Propellerhead Software.”

2010 veröffentlichte PROPELLERHEAD eine iPad-Version ihrer berühmten ReBirth-Software.

Doch vorgestern hat Propellerhead auf seiner Website bekanntgegeben, dass ReBirth eingestellt wird:

Dass ROLAND inzwischen auf seine Markenrechte pocht und sich nicht nur mehr mit einem Zusatz auf Umverpackungen oder Webseiten zufrieden gibt, ist nachvollziehbar.

Über Jahre hatte ROLAND das eigene Kult-Image sträflich vernachlässigt, setzt nun aber seit einigen Jahren selbst wieder auf seine Klassiker. Diese Meldung könnte u.a. auch ein Indiz für die anstehenden Neuankündigungen von ROLANDS Synthesizer-Produkten am 20.6.2017.

Wir sind gespannt.