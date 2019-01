Top News: Reloop Elite, Performance Battle-Mixer

Serato-Performance Schlachtschiff

Die Reloop Elite kommt. Oder besser gesagt, Der Reloop Elite kommt. Der Reloop Elite ist ein neuer Battle Mixer, DVS-tauglich und für die Performance konzipiert. In Zusammenarbeit mit internationalen Turntablists wurde der neue Mixer entwickelt, den Reloop nun frisch angekündigt hat.

Short Facts: 2-Kanal Battle-Mixer mit dualem Interface, Performance Pads und vor allem einer vollen Zusammenarbeit mit Serato.

Designtechnisch erinnert der Reloop Elite unweigerlich an den DJM-S9 oder den Rane Seventy-Two – wie sollte es anders sein im Hinblick auf die großen LED-beleuchteten RGB-Performance Pads, die natürlich über den Line-Fadern und unter den Kanalzügen liegen.

Erhältlich sein soll der Reloop Elite ab März diesen Jahres für einen Preis von 1249,99 €. Ein stolzer Preis für einen Reloop Mixer, eine Preis-Region, in die Reloop bisher nicht eingedrungen ist mit ihren Produkten.

Dafür kann der Nutzer jedoch auch einiges erwarten. Die Zusammenarbeit mit Serato beinhaltet nicht nur ein Layout des Mixers, welches auf die Serato Software ausgelegt ist, sondern auch den Lieferumfang des Mixers. Allen voran wird der Reloop Elite mit einer Vollversion von Serato DJ ausgeliefert, plug and play freigeschaltet nach Anschluss des Mixers. Das beinhaltet auch das DVS Expansion Pack, mitgeliefet werden auch zwei Time-Code-Vinyls.

Von den klassischen Funktionen eines Battle-Mixers abgesehen bietet der Reloop Elite wie erwähnte 16 Performance-Pads zur Steuerung von bis zu 12 Performance-Modi in Serato pro Deck mit unabhängigen Modi-Schalter pro Deck.

Zur Kontrolle der Effekte wird es zwei unabhängige Effekteinheiten geben mit je drei zuweisbaren Effekt-Slots. Hier sitzen auch zwei hochauflösende Mini-Fader für die Effektintensität.

Thema Fader: Verbaut sind nicht nur einer, sondern direkt drei innoFader für Line- wie auch Cross-Fader. Dazu muss man sicherlich kaum etwas erwähnen, innoFader sprechen für sich. Eine Info gibt es dennoch: Die Cut-In/Out Punkte können im Menü des Mixers eingestellt werden.

Neben der Steueung der Serato-Effekte bietet der Reloop Elite noch stand aline Effekte, die Tweak FX. Es gibt Filter, Crush, Flanger, White-Noise und einen User-Mode.

Zwei OLED Display bieten Informationen zu den Effekten, Tempo oder das Setup des Mixers.

Verbaut ist im Reloop Elite ein duales Interface, 10 In/Out mit 24 Bit, welches den Anschluss von zwei Rechnern parallel erlaubt.

Interesantes digtiales Feature: Smart Links USB Ports. Diese ermöglichen nicht nur den Anschluss weiterer Controller, sondern auch den Anschluss der neuen Reloop RP-8000MK2 inklusive automatischer Erkennung der Decks.

Fazit bisher: Ein Preis, der höher ist als das, was man bisher von Reloop gewöhnt ist, dafür allerdings gibt es einiges an interessanten Funktionen, Neuheiten ohne Frage, innoFader und eine Vollversion von Serato plus Packs und Vinyl.

Man darf auf den Test gespannt sein.