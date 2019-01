Top News: Reloop RP8000MK2

"Most advanced turntable ever made"?

Schon kurz vor dem Reloop Elite wurde auch ein neuer Plattenspieler angekündigt: der Reloop RP8000MK2.

Der RP8000MK2 ist der Nachfolger des RP-8000, der hochpreisige DJ-Plattenspieler aus dem Hause Reloop. Schon das erste Modell besaß linksseitig als Hauptmerkmal MIDI-Einheiten zur Steuerung der DJ-Software, speziell natürlich für Serato DJ Pro.

„The most adanced DJ Turntable ever made“ – wie Reloop das neue Model ankündigt. Wie auch der Reloop Elite wurde der RP-8000MK2 in Zusammenarbeit mit internationalen Turntable Artists entwickelt, beziehungsweise der erste RP-8000 überarbeitet.

Der RP8000MK2 kombiniert nun die Eigenschaften eines klassischen Turntables mit den neuen technischen Möglichkeit zur Steuerung der Software. So bietet der RP-8000MK2 ebenso wie der Vorgänger linksseitig MIDI-Einheiten, diese allerdings mit neuer Ausrichtung.

Mit plug and play Integration bieten diese bis zu 7 Performances Modis in Serato. 8 Performance Pads, LED beleuchtet und gummiert, dazu 4 Modi-Tasten zur Auwahl der Modi (Cue, Sampler, Saved Loops, Pitch Play, Loop, Loop Roll, Slicer) sowie zwei User-Modi. Als erster seiner Art verspricht Reloop zudem unabhängige Pad-Modi.

Interessant ist, dass man über die Performance Pads den Pitch kontrollieren kann, also die Geschwindigkeit des Plattentellers.

Zudem gibt es einen Multi-Encorder zum Browsen in Playlisten und zum Laden von Tracks.

Nach wie vor findet sich über dem Pitchfader das LC Display. Dieses zeigt Track-relevante Informationen wie BPM, Pitch-Wert, Deck-Auswahl wie auch aber die Tonart.

Auf Seite des klassischen Plattenspielers ist eine der Hauptveränderungen die veränderte Tonarm-Base. Zu dem sieht das neue Gerät etwas wertiger aus. Mehr Schwarz, Tasten, Tonarm. Weiterhin gibt es eine Reverse-Funktion, ein einstellbares Drehmonent wie auch eine einstellbare Stop-Zeit. Interessant: Der Plattenspieler besitzt zwei parallele Ausgänge, so dass er parallel an zwei Mixer / Interfaces angeschlossen werden kann.

Verfügbar sein wird der Reloop RP8000MK2 ab Ende Januar zu einem Preis von 599,- € UVP.