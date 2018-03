TOP NEWS: Rocktron ValveSonic Plexi, Röhrenpreamp

Rocktron war in den 80er und bis tief in die 90er Jahre hinein eine der angesagtesten Firmen, wenn es um absolute Spitzeneffekte im damals so beliebten 19″-Format ging. Lange war es ruhig um die Company, doch nun hat sich Rocktron mit den Leuten von LA Custom zusammengetan, um mit ValveSonic eine Röhrenvorverstärkerserie zu entwickeln. Der Rocktron ValveSonic Plexi soll die Vintage-Tones der legendären britischen „Plexi“-Verstärker einfangen, von den gestackten Amps, den Arena-Sound der 70er Jahre Rockmusik bis hin zum Sound der „Sunset Strip-Ära“ und darüber hinaus!

Der Rocktron ValveSonic Plexi 19“ Tube-Preamp arbeitet mit 12AX7EH-Röhren und verfügt über Regler für Gain, Bass, Middle, Treble, Drive, High Cut und Master, einen 6-Wege-Bright-Drehschalter zum Wählen verschiedener Bright-Variationen des Gesamtsounds, einen 1/2-Kippschalter zum Wählen zwischen modernen und klassischen Plexi-Style-Sounds, einen Tight-Kippschalter zum Wählen des Eingangssignals für die Röhren-Gain-Stufe, einen Boost-Kippschalter zum Aktivieren des Volumen-Boosts, einen +-Kippschalter zum Hinzufügen einer zusätzlichen Gain-Stufe für 90er Jahre Sounds, einen Afterburner-Kippschalter zum Emulieren eines Post-Phase-Inverter-Masters, einen EQ-1 & 2-Kippschalter zum Wählen zwischen Modern/Vintage EQ-Einstellungen, 1x frontseitiger 6,3 mm Mono-Klinken-Eingang, 1x rückseitiger 6,3 mm Mono-Klinken-Eingang, 1x rückseitiger 6,3 mm Mono-Klinken-Line-Ausgang, 1x rückseitiger 6,3 mm Monoklinken-Instrumentausgang und einen Power-Wahlschalter zum Wählen der Eingangsspannung (110V/230V).

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Rocktron ValveSonic Plexi beträgt 1057,65 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Verfügbar werden die ersten Modelle bei uns ab April sein.