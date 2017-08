Top News: Roland Aerophone AE-10, Wind Instrument

Kann die Ablehnung nicht begreifen: Die Yamaha-Breathcontroller werden in D nicht vertrieben. Hier gibt’s nur die EWIs und Konkurrenz tut der Entwicklung mit Sicherheit gut. Und wem die internen Sounds nicht gefallen, der kann immer noch über MIDI eigene Sounds ansteuern. Ein großer Vorteil der EWIs sind natürlich die verschiedenen Griffsätze für Nicht-Saxophonisten. Aber es ist der erste Breathcontroller von Roland und das kann sich ja noch entwickeln. Ich werde nie verstehen, was manche nur daran finden, ständig auf Entwicklungen einzuprügeln, die ohne Zweifel eine Erweiterung an Möglichkeiten darstellen: Roland steigt in die Breathcontroller-Sparte ein, die momentan sehr dünn besetzt ist. Daran kann ich absolut nichts Negatives erkennen.