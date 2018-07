Top News: Roland Aerophone Go, Blaswandler

Neuer Blaswandler von Roland

Roland präsentiert das Aerophone GO, das mit einer einfachen Bedienung überzeugen soll. Das elektronische Aerophone GO bietet traditionelle Saxofon-Griffe, eine Vielzahl von integrierten Instrumenten-Sounds, das Spielen über Kopfhörer zum lautlosen Üben und mehr. Zudem eignet sich das Aerophone GO für Alle, die schon immer davon geträumt haben, ein Blasinstrument zu spielen. Weiterhin verfügt das Aerophone GO über integriertes Bluetooth® und ermöglicht das Zusammenspiel mit den kostenlosen Apps Aerophone GO Plus und Aerophone GO Ensemble für noch mehr Funktionalität.

Durch die Kombination eines klassischen Spielgefühls und Wiedergabeverhaltens mit den digitalen Technologien von Roland präsentiert sich das Aerophone GO als ausdrucksstarkes, vielseitiges und inspirierendes modernes Instrument. Rolands AEROPHONE GO lässt sich über Batterien betreiben und verfügt über 11 verschiedene Klänge, darunter Sopran-, Alt-, Tenor- und Bariton-Saxofone sowie Flöte, Klarinette, Violine, Synth-Lead und mehr. In Verbindung mit der Aerophone GO Plus App stehen weitere, spielfertige Sounds zur Verfügung.

Zum Abhören und Spielen in kleinen Räumen stehen integrierte Lautsprecher zur Verfügung. Außerdem ist es möglich, das Aerophone GO für Konzerte an ein externes Verstärker/PA-Setup anzuschließen. Dank des Kopfhörer-Anschlusses lässt sich das Aerophone GO überall und jederzeit spielen – perfekt zum lautlosen Üben, ohne Mitbewohner und Nachbarn zu stören.

Das Aerophone GO ist ein leistungsfähiges Standalone-Instrument, das vor allem durch die Bluetooth-Verbindung mit einem Mobilgerät spannend wird. Mit der Aerophone GO Plus App können Anwender sowohl zu ihren Lieblingssongs spielen als auch auf unterschiedliche Übungsfunktionen zugreifen, darunter das Reduzieren des Tempos und das Loopen einzelner Songabschnitte, um an konkreten Details zu arbeiten. Neben 50 weiteren Sounds können Anwender über die App verschiedene Performance-Einstellungen, darunter die Empfindlichkeit des Anblas- oder des Drucksensors, justieren und den Fingersatz anpassen.

Die ebenfalls kostenlos verfügbare Aerophone GO Ensemble App ermöglicht bis zu sieben Aerophone GO Spielern, kabellos miteinander zu üben, spielen und zu unterrichten. Einmal verbunden, kann jedes Ensemble-Mitglied über sein Smartphone auf 19 unterschiedliche Sounds zugreifen und für das eigene Instrument auswählen. Der Ensemble-Sound wird im Smartphone gemischt und lässt sich über einen kleinen Monitor-Lautsprecher (wie dem akkubetriebenen Roland Cube Street EX) wiedergeben.