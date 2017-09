Top News: Roland Boutique D-05 Synthesizer

Worauf wir schon immer gehofft hatten: Roland hat nun auch den D-50 als Boutique_Synthesizer in der Pipeline. Soeben ist ein FIRST LOOK Video erschienen.

Und hier die Specs des Roland D-05:

16stimmige Polyphonie

64step Sequenzer

veinhaltet alle originalen Patches des Roland D-50

Kompatibel mit dem Roland D-05

Arpeggiator

Der A/B-Soundvergleich zum original hinkt natürlich etwas. Schließlich haben wir es hier nciht mit analogen Schaltungen zu tun. Den Sound eines D-50 zu „synthesitisieren“ dürfte nciht all zu schwer sein – und ist Roland ja auch schon gelungen – z.B. mit dem Zusatzboard für die V-Synths. Klar, rauschen die Neulinge sicher weniger und auch ein paar Features (bessere Filter) gibt es obendrein noch, aber mal ehrlich, dass waren Punkte die haben damals die User eher gestört. (Auch wenn es Puristen gibt, die dem originalD-50 dadurch einen „wärmeren und crisperen Sound“ nachsagen. Am Ende eben doch wieder mal alles Geschmackssache.

Jedenfalls ist der ROland D-05 nun da. Ab Wann lieferbar, haben wir aktuell noch nicht herausgefunden. Wer also nähere Infos hat, immer her damit. Wir ergänzen dann diese News nach und nach.

Viel Spaß,

Euer Peter