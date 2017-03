TOP NEWS: Roland Cloud 4.0 – Juno 106, Jupiter 8, System 8, Plug-Ins

Roland möchte mit dem Cloud-Service seine AIRA System X Plug-ins nun großflächig unters Volk bringen. Dabei setzt Roland auf das ein Mietmodell, für das es monatlich Tribut zu zollen gilt.

Um das Ganze dem Volk auch schmackhaft zu machen, gibt es derzeit einen Monat Cloud-Zugang umsonst, der normalerweise $19.95 kostet.

Neu hinzugekommen in der Version 4.0 sind in der Kategorie LEGENDARY SERIES der Jupiter-8, der Juno-106 als Plug-outs, sind also auch für die SYSTEM Hardware nutzbar,

und in der gar nicht großspurig benannten Kategorie Future LEGEND der System 8 als Plug-in (System 8 ist im System 8 ja schon drin).

Damit werden nun insgesamt sieben „Legendary‟ Synthesizer angeboten, also inklusive SH1, SH2, Promars, System 100 und SH-101 Plug-in/out.

Dazu kommen noch einige Sampler-Instrumente wie die Anthology 1985 Vol. 1 & 2 und Anthology 1987, die quasi einem Roland D-50 entsprechen, ein akustisches Piano namens Tera Piano und der EDM/House-Sampler GRIT und zu guter Letzt noch das bekannte System-1.

Die Plug-ins/outs gibt es in den Formaten AU und VST (3.6) für macOS ab 10.9 und Windows ab 7.1. Damit lassen sie sich auf jedem PC nutzen, der den gehobenen CPU-Anforderungen genügt und benötigen keinen Hardware-Dongle in Form einer Roland SYSTEM X Hardware.

Wer nicht auf mieten steht, schaut bisher leider in die Röhre, denn die Neuzugänge sind bisher nicht im AIRA-Shop zum Kauf verfügbar.

Rund $140 im Jahr kosten also 9 Software-Synthesizer und drei VIs, die zur Zeit klanglich zusammen mit U-He zum absolut Besten gehören, was derzeit an Soft-Synths zu haben ist. $140 sind es durchschnittlich für ein gekauftes Synthesizer-Plug-in pro Jahr. Bis man also „draufzahlt‟, vergehen mal neun Jahre oder mehr, rechnet man noch ein paar kostenpflichtige Versions-Upgrades mit ein, die sonst anfallen würden.

Cloud-Services im allgemeinen erfreuen ja großer Beliebtheit. Was es jedoch für meine Daten bedeutet, wenn die Cloud, also die Daten auf dem Rechner, der irgendwo anders steht, plötzlich wegfällt, durften wir gerade letzte Woche mit dem Ausfalls eines Großteils der Amazon S3 Webservices erleben.

Macht der Preis die Cloud und das Flatrate-Feeling das Angebot interessanter für den Heimanwender? Ist ‟preiswerter Zugang‟ wichtiger als der „Besitz‟? Machen viele hervorragende Synthies (die man nur von der Presets her kennt) glücklicher als einer (den man perfekt beherrscht)? Fragen, deren Antworten für jeden anders ausfallen.

Nichtsdestotrotz, von all den komischen Ideen, die Roland in letzter Zeit hatte, dürfte die Cloud 4.0 bei weitem nicht die Schlechteste sein. Vorausgesetzt, sie nehmen nicht nur das Geld, sondern investieren auch in die Produktpflege.