Top News: Roland DJ-202, DJ-Controller

Gefühlt nur wenige Minuten her, da haben wir den Roland DJ-505 in den News angekündigt.

Der kleinere Bruder vom großen Roland DJ-808 bietet ein wenig verkleinert alle Funktionen des großen inklusive der Drum-Maschine / dem Step-Sequencer. Nach wie vor eine 4-Deck-Steuerung für die Serato Software, nicht mehr jedoch volle vier Kanäle im mittigen Mixer.

Noch kleiner wird nun der Roland DJ-202. Dieser ist im Prinzip der Roland DJ-505 nur ohne die TR als Step-Sequenzer und Controller für den Serato-Sampler an der Oberseite.

So bleibt ein kleinerer DJ-Controller für die Serato-Software für vier Decks mit einem schlanken Mixer für zwei Kanäle mittig.

Nach wie vor finden sich am Controller oben die Steuerungen für die Effekte in Serato (allerdings nur noch als Tasten plus Level-Poti), ebenso dabei Performance-Pads für Hot Cues, den Sampler, Loop und den Sequencer.

Zugegeben besitzt der Roland DJ-202 starke Ähnlichkeit zu einem Pioneer DDJ-SB(2). Man kann gespannt sein, wie sich das Gerät in der Praxis schlägt, noch mehr, zu welchem Preis (und wann) es auf dem Markt verfügbar sein wird.