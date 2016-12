Top News: Roland DJ-99, TT-99, DJ-Mixer & Turntable

Und bevor wir mit dem Roland TT-90 und Roland DJ-99 loslegen, hier gleich alle Links zu den weiteren Roland-Top-News des heutigen #909day:

Drei Produkte sind angekündigt von Roland heute am 909-Celebration Day für den DJ-Bereich. Das erste kam mit dem Roland DJ-808 bereits heute morgen, weiter geht es mit dem Roland DJ-99 und dem Roland TT-99.

Der Roland DJ-99 ist ein klasischer 2-Kanal-DJ-Mixer mit sehr rudimentärer Ausstattung. Er bietet 3 unterschiedliche Eingangsmöglichkeiten pro Kanalzug, kombiniert Phono/Line- wie einen Line-In für einen CD-Zuspieler, umschaltbar per Kipp- oder Schiebe-Schalter.

Der Mixer bietet einen 3-Band-EQ, Line-Fader sowie Cross-Fader mit einschaltbarer Möglichkeit zum Cross-Fader-Reverse. Die Fader-Kurve kann zwischen hart oder weich umgeschaltet werden.

Thema Cross-Fader: Der Roland DJ-99 hat einen innoFADER verbaut direkt ab Auslieferung.

Es gibt einen Mikrofon-Eingang, sowie selbstverständlich einen Master-Out, zusätzlich dazu aber auch einen Booth-Ausgang. Somit wäre der Mixer auch für Club-, oder Bar-Situationen geeignet. Der Kopfhörerausgang befindet sich offenbar an der Frontseite, ausgewählt werden kann jeder Kanal als Cue-Signal, Cue-/Master-Mix gibt es offenbar nicht.

Mittig findet sich ein Level-Metering, wählbar als Master-Meter oder Pre-Fader-Listening.

Der Roland TT-99 ist, das ließ der Name schon vor dem ersten Bild vermuten, ein Turntable. So wie auch der Mixer im weißen oder hellgrauen Gewand mit großem „909“-Logo ist der DJ-Plattenspieler sehr minimal gehalten hinsichtlich der Funktionen. Ein Pitch-Fader mit einer Pitch-Range von bis zu +/-10%, wählbar 33 oder 45, wie auch 78 rpm, s-förmiger Tonarm und Cinch-Ausgänge auf der Rückseite sind das, was man zum aktuellen Zeitpunkt schon sagen kann.

Auffällig hier: Der TT-99 ist ein klassischer OEM-Plattenspieler, also keine technische Entwicklung von Roland, sondern ein Produkt, gekauft von der vermutlich bereits bekannten Firma Hanpin mit Sitz in Taiwan und Produktionsstätte in China. Aus dieser Firma stammen ebenfalls die Plattenpieler von Reloop, Audio Technica, Denon, Mixars, Pioneer, Synq, Stanton oder DJ-Tech.

Rein vom Optischen her ist anzunehmen, dass ebensolches auch auf den DJ-99 Mixer zutrifft.

Nach der Kooperation mit der Firma Serato machen die beiden Produkte nun fast komplett Sinn, bietet Roland als neuer Partner für Serato nun genau das Equipment hardware-seitig, was Nutzer der Serato DJ-Software und einem digitalen Vinyl-System benötigen: Plattenspieler und Mixer.

Roland DJ-99 und TT-99 sind voraussichtlich ab dem 26.10.2016 verfügbar, die Preise sollen für den Mixer 249,- Euro und für den Turntable 349,- Euro betragen.