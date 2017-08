Top News: Roland SE-02, Analog-Synthesizer

Also was mich oft nervt, ist die ewige Meckerei wenn irgend welche Hersteller, irgend was auf den Markt bringen. Seid doch froh, dass überhaupt was Neues kommt. Egal, ob es ein Nachbau ist, ein Klon oder sonstwas. Auf der NAMM-Show gabe es nicht viel Neues und auf der Frankfurter Musikmesse noch weniger aus der Sicht von Synthesizerfans und Keyboardfans. Auch mal gut, wenn es Neugerät in den unteren Preisregionen gibt. Hat ja nicht jeder 3.000 Euro für einen Synthesizer übrig.