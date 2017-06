Top News: Roland SE-02, Analog-Synthesizer

Damit hätte man wirklich kaum rechnen können, für den Roland SE-02 haben die Japaner mit Studio Electronics kooperiert, um den kalifornischen Minimoog-inspirierten Klassiker innerhalb der Boutique-Serie in einer neuen Version wiederzubeleben.

Der Roland SE-02 ist ein monophoner Synthesizer. Erstmals in der Roland Boutique-Serie handelt es sich um ein real-analoges Instrument mit diskret aufgebauter Schaltung und basiert nicht auf der ACB-Technologie.

Da der „alte“ Studio Electronics SE-1 sich stark an den Minimoog anlehnte, hat auch der Roland SE-02 eine konzeptionelle Ähnlichkeit zum meistgeklonten Synthesizer aller Zeiten, kann aber mit einigen Erweiterungen gegenüber dem Urahnen aufwarten.

Der Roland SE-02 verfügt über drei VCOs, einen 24 dB Tiefpassfilter und eine doppelte VCA-Stufe. Die sechs Oszillator-Waves entsprechen dem Moog-Vorbild. Allerdings gibt es auch drei verschiedenen Möglichkeiten zur Crossmodulation sowie Sync, einen Filter-Feedbackloop und Noise. Die VCOs sind temperaturstabilisiert und arbeiten mit Auto-Tune. VCO 3 kann auch als LFO genutzt werden.

Der separate LFO lässt sich synchronisieren, besitzt ganze neun Schwingungsformen und kann mit Reglern direkt auf VCOs und VCF geregelt werden. Weiterhin ist ein temposynchrones Delay vorhanden.

Ein dicker Pluspunkt verspricht der interne 16-Step Sequencer zu werden, mit dem sich der Roland SE-02 von allen bisherigen und aktuellen Minimoog-Clones abhebt. Es lassen sich Noten, Gate Time, Glide und Synth Parameter in 128 Pattern aufzeichnen, sogar Shuffle und ein Song-Modus mit 16 Speichern sind vorhanden. First und Last Step lassen sich bei laufendem Betrieb ändern.

Der Sequencer kann via MIDI, USB oder Trigger-Eingang synchronisiert werden.

Der Roland SE-02 ist speicherbar. 384 Presets sind an Bord, 128 Speicherplätze sind für eigene Sounds vorhanden.

Neben Standard-MIDI, USB (MIDI und Audio!) sind auch analoge CV- und Gate-Eingänge zur Notenansteuerung sowie ein VCF CV-In und Trigger In/Out vorhanden. Über einen External In kann Audio in das Filter gespeist werden.

Es lassen sich mehrere SE-02 im Chain Modus verbinden, um polyphon spielen zu können. Für den Herbst ist eine DAW-integrierbare Sound Editor Software angekündigt.

Der Roland SE-02 hat das gleiche kompakte Format (300mmm x 128 mm x 46 mm) wie die bisherige Boutique-Serie. Damit passt er auch zum K-25m Minikeyboard oder DK-01 Dock.

Leider haben wir noch keine Informationen zum Preis und zur Lieferbarkeit. Auf US-Websites wird ein Preis von 499 $ kolportiert, was allerdings noch nicht bestätigt ist. Wenn der Roland SE-02 also ähnlich wie die bisherigen Boutique-Geräte liegt, wird er sicherlich eine ernsthafte Konkurrenz zum Behringer D, da der SE-02 mit einer ganzen Reihe von Zusatzfunktionen auftrumpfen kann. Über den Klang muss man sich dank der Mitwirkung von Studio Electronics wohl keine großen Gedanken machen. Wir freuen uns auf ein Testgerät. Bis dahin bleibt das Demovideo:

Und noch 7 Minuten mit Sounds: