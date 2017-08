Top News: Roland SH-01A Boutique Synthesizer

Es ist soweit, Roland hat die Katze aus dem Sack gelassen und stellte soeben offiziell den Roland SH-01A Boutique Synthesizer vor.

Neben dem Erfolgsduo Roland TB-303 und Roland TR-909 war vor allem in den Anfängen des Techno und Acid der Roland SH-101 ein gern genommener Ersatz für die immer seltener gewordene TB-303 und manchmal auch eine sinnvolle Ergänzung.

Als er jedoch 1982 auf den Markt kam, war er unter Keyboardern erst einmal als billige Plastikkiste verschmäht. Erst gut ein Jahrzehnt später erlangte auch sein charismatischer Sound Kultstatus.

Nicht ohne Grund haben wir dem SH-101 mittlerweile ZWEI „Blue Box Artikel“ gewidmet

BLUE BOX SH-101 Report 1

BLUE BOX SH-101 Report 2

und auch den virtuellen Nachfolger der AIRA-Generation umfangreich vorgestellt und getestet:

Roland Plug-Out SH 101

Dass sich Roland nun entschlossen hat, den Roland SH-101 auch in Form eines Hardware-Boutique-Synthesizers auf den Markt zu bringen, lag ziemlich nahe.

Die Bezeichnung Roland SH-01A finden wir allerdings etwas unglücklich gewählt, da bereits 2010 Roland einen virtuell analogen Synthesizer mit dem Namen Roland SH-01 GAIA auf den Markt gebracht hatte. Der Roland SH-01A hat mit diesem Namensvetter allerdings nur wenig gemeinsam.

Kurz zu der wichtigsten Neuerungen des Roland SH-01A gegenüber seinem legendären Vorgänger: Er ist vierstimmig!!! Gleich geblieben sind die Farbvarianten des Originals, die es nun auch für den Roland SH-01A gibt.

Und was er sonst noch so alles unter der Haube hat, findet ihr hier in der Specs-List:

Unison, Chord und 4-stimmige Polyphonie erweitern die Möglichkeiten des Originals

eingebauter Sequencer mit 64 Patterns

Arpeggiator mit 3 Playback-Modes, Note Hold, 3-Wege Transpose-Schalter

CV/Gate-Ausgang

vielseitige Sync-Optionen: MIDI intern, extern, MIDI via USB, LFO Clock, Trigger Input

64 überschreibbare Preset-Patches

erweiterter LFO mit neuen Schwingungsformen und erweiterter Clock-Rate-Range

sendet und empfängt MIDI-Control via MIDI-IN/OUT oder USB-MIDI

solide Metallkonstruktion

Stromversorgung mit 4 AA-Batterien oder USB-Power

kompatibel mit optionalem Roland Boutique Zubehör

Maße: 300 (W) x 128 (D) x 46 (H) mm

Gewicht: 965 g inkl. Batterien

Wir sind höllisch gespannt auf das erste Textexemplar, aber da auch bereits die Plug-out-Version klanglich sehr gut abgeschnitten hat, prophezeien wir dem kleinen Roland SH-01A schon heute einen durchschlagenden Erfolg.