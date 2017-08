Top News: Roland SP-404A, Linear Wave Sampler

Neues aus dem Hause Roland. Mit dem Roland SP-404A steht ein neuer Linear Wave Sampler in den Startlöchern. Auf den ersten Blick unverkennbar ist die Ähnlichkeit zu dem seit 2008 oder 2009 erhältlichem Roland SP-404SX – oder sollte man eher sagen: Der SP-404A sieht dem SP-404SX so ähnlich, dass man nur noch davon ausgehen kann, dass die neue „A“-Version sich nur auf Neuerungen der Software beschränkt und das Design ein Update bekommen hat?

Ein Blick auf die Funktionen des Roland SP-404A klärt auf.

Der neue Sampler des Roland SP-404A kann eigentlich alles, was der alte auch kann.

Versorgt wird das gute Stück per Netzteil oder mobil per Batterie. Der Roland SP-404A besitzt ein internes Mikro, nach wie vor unten rechts angeordnet oder einen Mikrofoneingang. Nach wie vor geht es auch per Line rein und per Line raus, ein Kopfhörerausgang ist als 6,3 mm Klinke an der Front vorhanden. Ebenso der Mikrofoneingang als 6,3 mm Klinke. Dazu gestellt sich ein MIDI-In auf der Rückseite und ein SD-Karten Slot. Mitgeliefert wird eine „Loopmasters“-SD-Karte mit über 1000 Stereo-Samples, Effekten und One-Shots.

Weiterhin gibt es im Roland SP-404A 29 DSP Effekte wie Filter, Reverb, Tape Echo, Tremolo, Compressor, Radio Tuning, Slicer, Pitch, Distortion oder Chorus. Gleiche Anordnung, gleiche Effekte – auch hier hat sich nichts geändert. Drei Regler stehen zur Echtzeitkontrolle zur Verfügung.

Ebenso besitzt der Roland SP-404A nach wie vor die 12 Trigger-Pads wie auch die Sub-Pads. Sample-Edit ist nach wie vor möglich, der Sample-Mode ebenso noch per Tasten wählbar.

So wie gewohnt befindet sich linksseitig der Pattern-Sequencer samt Quantisierung und Shuffle-Feel.