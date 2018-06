Geil, geil, geil!! Wenn die den JX noch als Plug-Out dazu nehmen, wird es eine Person mehr geben die „Shut up and take my money!“ brüllt. Vor einigen Wochen hatte ich mich dazu entschlossen das Musik machen erst mal an den Nagel zu hängen. Aber nachdem ich schon beim DeepMind 12 zu sabbern anfing, bin ich spätestens jetzt wieder kurz davor, doch wieder einzusteigen. Und auch wenn Grün nie wirklich meine Farbe war, fand ich das bei den Aira’s bisher immer ganz geil und auch hier sieht es einfach nur fantastisch und schön futuristisch aus :) Well done Roland!