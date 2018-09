Top News: Roland TD-1 DMK, E-Drumset

Lass Dein E-Drum Traum wahr werden

Neben der 76-Tasten Version des Juno DS und der Roland AX-Edge Keytar stellt Roland ein neues E-Drumset namens Roland TD-1 DMK vor. Damit erweitert der japanische Konzern seine Palette an E-Drumkits nach unten und möchte vor allem Einsteiger ansprechen. Dabei soll das TD-1 DMK trotz der Reduktion auf das Wesentliche ein umfassendes Schlagzeug-Erlebnis ermöglichen. Das leistungsstarke Soundmodul bietet eine Vielzahl ausdrucksstarker Drumkits und ist mit den Roland Double Mesh-Pads für Snare und Tom verbunden. Diese Pads des Roland TD-1 DMK verfügen über ein zweilagiges Gewebefell für einen realistischen Rebound, vergleichbar mit einem akustischen Schlagzeug. Neben der enormen Robustheit lässt sich das Kit zudem auch in geräuschempfindlichen Umgebungen leise spielen, so dass spät abendlichen Übungssessions nichts im Weg steht.

Das Roland TD-1 DMK E-Drumset besteht aus den einzelnen Elementen Kick (ein Bassdrumpedal wird zusätzlich benötigt), Snare, Hi Hat, Tom, Crash und Ride Becken, hinzu kommt das für den Aufbau notwendige Rack. Alles zusammen wiegt beim neuen TD-1 gerade einmal 7 kg.

Das zum Lieferumfang gehörende Drummodul bietet 15 Drumkits sowie 15 Songs und kann entweder mit Kopfhörern oder aktiven Lautsprechern wie beispielsweise den Personal Monitoren PM-100/PM-200 verbunden werden.

Dank einer integrierten Coach-Funktion und der Möglichkeit sich mit der „Melodic Drum Training Software“ zu verbinden, sollen Einsteiger sich rasch verbessern können.

Preis und Verfügbarkeit liefern wir schnellstmöglich nach.