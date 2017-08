Top News: Roland TR-08 Drumcomputer

Na endlich ist sie da! Auch wenn diese TOP NEWS quasi mit Ansage war, denn nach der TR-09 war klar, dass auch die TR-08 als Boutique-Version kommen würde, so freuen wir uns dennoch über die Geburt dieses Marktneulings.

Aber musste man sich damit wirklich 36 Jahre Zeit lassen? Als 1981 das Original, die Roland TR-808, auf den Markt kam, beeinflusste sie unzählige Musikrichtungen – und zwar bis heute. Gemessen an dieser enormen Zeitspanne hat kein anderer Klopfgeist eine so tragende Rolle in populären Musikrichtungen gespielt.

Kopien gab es hingegen unzählige – sowohl als Software (am populärsten wurde wohl Rebirth, welches unlängst zu Grabe getragen wurde) oder in jüngster Vergangenheit als Hardware Miami von Acidlab. Selbst aus dem eigenen Lager präsentierte uns Roland vor fast genau zwei Jahren mit der Roland TR-8 einen bunt blinkenden Nachfolger, der vor allem auf Grund seines Äußeren enorm polarisierte.

Letztes Jahr erschien dann innerhalb der Boutique-Serie mit der Roland TR-09 ein Klon des Klassikers Roland TR-909, der auch optisch an seinen Vorgänger erinnerte. Von da ab bestand Hoffnung, dass auch ursprünglich erste große Wurf der TR-Serie als Boutique-Version auf den Markt kommen müsste.

Voilà – hier ist die TR-08.

Zwei Dinge erscheinen dabei besonders interessant:

Welche klanglichen Abweichungen wird es zwischen TR-808, TR-8 und TR-08 geben? Denn bereits TR-8 und TR-09, obwohl beide nahezu mit derselben Engine ausgestattet, klingen unterschiedlich. Eine TR-8 kostet heute im Laden 489,- Euro und beinhaltet nicht nur die Klänge der TR-909 und der TR-808, sondern lässt sich auch noch um die Klänge der TR-606, TR-707 und TR-727 erweitern. Dazu kommen einige Features, die der kleinen Boutique-Reihe fehlt. Im Gegensatz dazu steht die TR-09 derzeit bei 373,- Euro. Die TR-08 dürfte wohl einen ähnlichen Einstandspreis besitzen wie einst die TR-09, also 439,- Euro. Macht zusammen etwas über 800.- Euro. Damit macht es wieder durchaus Sinn, über den Erwerb der TR-8 nachzudenken.

Nun sind wir mal gespannt auf das erste Testexemplar. Der Verfasser selbst ist aber jetzt schon ganz hibbelig und kann sich einer gewissen Vorfreude nicht erwehren. Noch vor einem Jahr war ich auf der Suche nach einer echten TR-808. 3.000,- bis 4.000,- Euro wurden dafür derzeit aufgerufen. Sollte die TR-08 eine klangliche Alternative sein, geb ich ganz sicher GAS.

Hier die gesammelten technischen Daten zur neuen Roland TR-08