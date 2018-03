Top News: Roland TR-8S, Drum-Maschine

Die Roland TR-8S kombiniert die bekannte ACB-Emulation der Klassiker der TR-Serie mit Samples.

Die TR-8S präsentiert sich als Performance-Instrument, mit dem man sein persönliches Best-off-Kit aus klassischen TR-Drumsounds und individuellen Samples zusammenstellen kann.

Die TR-8S beinhaltet alle bisherigen TR-8 Klänge von TR-808, TR-909. TR-707/727 und TR-606 sowie einiger modifizierter Klänge auf Basis der ACB-Technologie.

Dazu kommen interne 300 Samples, die mit den ACB-Klänge gemischt bzw. gelayert werden können. Über SD-Card lassen sich eigene Samples (mono und stereo) nutzen. Die Samples können mit Decay und Tuning angepasst werden, ferner lassen sich Startpunkt und Abspielrichtung festlegen. Insgesamt stehen 600 Sekunden (bei 44,1 kHz / mono) Speicherplatz zur Verfügung.

Natürlich spielen auch bei der TR-8S Effekte eine wichtige Rolle. Delay, Overdrive, Filter und Hall lassen sich auf einzelnen Sounds sowie Steps legen. Neben dem Master FX Regler verfügt jeder Kanal über einen definierbaren CTRL-Regler, mit dem jederzeit direkter Zugriff auf die Klangbearbeitung besteht. Die Instrumenten- als auch die Master-Effekte werden mit allen Einstellungen pro Kit gespeichert.

Für die TR-8S haben wurde der Sequencer laut Roland nochmals verbessert und an modernen Workflow angepasst. Für das Programmieren von Patterns können entweder die 16 TR-REC Buttons oder die anschlagsdynamischen Performance-Pads verwendet werden. Zudem kann nahtlos zwischen Spielen und Editieren gewechselt werden. Velocity, Accent, Flams und Sub-Steps lassen sich „live“ programmieren um zum Beispiel detaillierte Fill-Ins zu erzeugen. Ebenso sind Polyrhythmen und ungewöhnliche Taktarten über Länge und Last Step bei jedem der 11 Drum-Parts möglich.

Die TR-8S bietet Speicherplatz für bis zu 128 Patterns, jedes davon mit jeweils acht Variationen und drei unterschiedlichen Arten von Fills. Pattern oder Variationen lassen sich individuell triggern oder miteinander verketten, um längere Sequenzen zu erzeugen. Außerdem können Pattern ebenso bei laufendem Betrieb kopieren werden.

Zur Unterstützung dieser Funktionen gibt es bei der TR-8S einen größeres Display als beim Vorgänger.

Jedes Pattern der Roland TR-8S kann bis zu zwei Fills enthalten, die sich individuell anpassen oder von Grund auf neu programmieren lassen. Weiterhin steht der bekannte „Scatter“-Fill zur Verfügung, mit dem man einen Takt für kontrollierte Chaos-Momente in kurze Abschnitte zerteilen kann. Mit der Auto-Fill Funktion lassen sich alle 2, 4, 8, 16 oder 32 Takte Fill-Ins automatisch aktivieren, so dass man weiter an den Reglern drehen kann.

Durch das Festlegen von Parametern für einzelne Schritte oder das Programmieren von Patternverläufen lassen sich unterschiedliche Effekte erzeugen. Das Aufzeichnen von Bewegungen (Motion Recording) geschieht unmittelbar und ohne zusätzlichen Aufwand, während sich Motion Playback jederzeit aktivieren oder deaktivieren lässt.

Die Roland TR-8S verfügt über acht separate analoge Ausgänge, auf die einzelne Instrumente oder Gruppen gelegt werden können.

Dazu gibt es einen fest zugeordneten Trigger-Ausgang sowie Stereo-Audioeingänge für externe Signalquellen. Auch die zuweisbaren Audioausgänge sind als zusätzliche Trigger-Ausgänge zu nutzen. Jedes Pattern bietet einen festen Trigger-Track, ohne ein zusätzliches Instrument zu verbrauchen.

Die TR-8S fungiert zudem als vollständiges Mehrkanal-Audio- und MIDI-Interface. Via USB kann jedes einzelne Drum-Instrument auf einem separaten Kanal aufgenommen und individuell bearbeitet werden.

Sobald wir Angaben zu Preis und Lieferbarkeit erhalten, reichen wir diese nach.