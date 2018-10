Top News: Roland VT-4 Voice Transformer

Rolands neuester Sprachsynthesizer

Roland präsentiert den VT-4 Voice Transformer, einen leistungsstarken neuen Effekt-Prozessor zur Manipulation der menschlichen Stimme. Der kompakte und einfach zu bedienende VT-4 ermöglicht es Anwendern, ein Mikrofon anzuschließen und über die Performance-orientierte Steuerung schnell einzigartige Vocal-Sounds zu kreieren. Die Effektauswahl beinhaltet unter anderem einen Harmonizer und Vocoder, Pitch-Shifting, Ambience sowie weitere hochwertige Effekte, die von der subtilen Vergrößerung bis zu radikalen Transformationen alles abdecken. Der VT-4 lässt sich mit Batterien betreiben und eignet sich somit als idealer mobiler Begleiter für Sänger, DJs, Streamer sowie alle, die ihre Stimme kreativ einsetzen.

Mit dem VT-4 erhalten Anwender eine Vielzahl von modernen und Retro-Vocal-Effekten, ohne auf ein kompliziertes Setup aus Computer und Plugins zurückgreifen zu müssen.

Der VT-4 verfügt über eine intuitive Bedienoberfläche, mit der sich kreative Einfälle ohne Umwege umsetzen lassen. So können Anwender ihren Vocal-Sound bearbeiten, während sie singen, und an den jeweiligen Song und Vibe ihrer Performance anpassen. Durch die separate Steuerung von Tonhöhe und Formant lassen sich Männer- in Frauenstimmen umwandeln und umgekehrt, mit elektronischen Timbres experimentieren oder Roboterstimmen erzeugen.

Mit dem VT-4 ist es denkbar einfach, komplexe Vocal-Effekte zu erzeugen. Zudem lassen sich mehrere Effekte gleichzeitig verwenden. Jeder Effekt steht in diversen Variationen zur Verfügung, um auf Knopfdruck unterschiedliche Vocoder-Charakteristiken, Lo-Fi-Effekte, Harmonien sowie Reverb- und Delay-Typen abzurufen. Anwender können Effekte verketten, Parameter nach Belieben einstellen, als individuelle Effektsetups abspeichern und diese später über Preset-Buttons schnell und einfach abrufen.

Der VT-4 braucht im Grunde nur eine Stimme, um fantastische Sounds zu erzeugen. Der Anschluss eines MIDI-Keyboards ermöglicht jedoch die Steuerung der Auto-Pitch-, Vocoder- und Harmonizer-Engine über die gespielten Noten und Akkorde. Auf diese Weise lassen sich Stimmen beim Singen fest auf bestimmte Tonhöhen einstellen, Keyboard-Leads durch den Einsatz eines Vocoders mit einer Prise Funk anreichern sowie mehrstimmige Backing-Vocals erstellen.

Verfügbare Effekttypen:

ROBOT

[1] NORMAL

[2] OCTAVE-1

[3] OCTAVE+1

[4] FEEDBACK

MEGAPHONE

[1] MEGAPHONE

[2] RADIO

[3] BBD CHORUS

[4] STROBO

VOCODER

[1] ADVANCED

[2] VP

[3] TALK BOX

Ein erstes Demo-Video gibt es auch schon: