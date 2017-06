Top News: Roli Seaboard Block, Touch Block, Controller

Die Firma ROLI bringt mit dem Seaboard Block und dem Touch Block zwei neue Produkte für die Blocks-Familie heraus. Basis des Seaboard Blocks ist das gleichnamige Controllerkeyboard des Herstellers, wobei sich das neue Modell nun modular an andere Blocks-Produkte andocken lässt.

Das Roli Seaboard ist ein Controllerkeyboard, das anstatt herkömmlicher Tasten über Keywaves verfügt und so deutlich ausdrucksstärkeres Spiel und Steuern von MIDI-Parametern ermöglicht. Auf Basis des Seaboards bringt der Hersteller nun das für die Blocks-Familie konzipierte Roli Seaboard Block heraus. Dies kann entweder eigenständig oder als Teil des von uns kürzlich getesteten Blocks-System eingesetzt werden. Wie die anderen Block-Module lässt sich das Seaboard Block über eine magnetische Verbindung an den Lightpad Block andocken und so entsteht auf einfache Weise ein komplettes Arsenal an Controllern.

Das Roli Seaboard Block bietet die hauseigene 5D-Technologie mit Anschlagen, Drücken, Gleiten, Rutschen und Heben und wird ab Werk mit dazu passenden Sounds ausgeliefert, die über den Equator Player gesteuert werden. Ein Highlight ist, dass dazu keine Kabelverbindung notwendig ist, Daten werden drahtlos über Bluetooth LE gesendet und empfangen.

Als weitere Neuheit präsentiert Roli den Touch Block, mit dem die fünf Touch-Dimensionen der Roli Controller angepasst werden kann. Die Empfindlichkeit der Controller kann genauso angepasst werden wie das Anschlags- und Spielverhalten.

Ebenfalls neu ist der Equator Player, ein Desktop-Soundplayer für das Seaboard Block, der mit der Equator Software verwandt.

Über die Website des Herstellers können Roli Seaboard Block und Touch Block bereits bestellt werden, als Preis gibt Roli 329,95 Euro (Seaboard) und 89,95 Euro (Touch Block) an. Der Touch Block ist bereits erhältlich, das Seaboard Block folgt in ca. 3-4 Wochen.