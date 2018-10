Top News: Rupert Neve Designs 5211, Mikrofonvorverstärker

2 Kanäle in höchster Qualitätsstufe

Eine der Ikonen unsere Musiker- und Recording-Welt hat einen neuen Mikrofonvorverstärker entwickelt. Der Rupert Neve Designs 5211 wird zeitnah in die Läden kommen.

Der neue RND 5211 ist laut eigenen Aussagen des Herstellers die natürliche Weiterentwicklung des ersten Produkts von Neve, dem 5012 Duo Mic Preamp. Das bestimmende Thema des 5211 lautet „variable silk“ – also harmonische Verzerrung, so wie man es nur von Neve selbst kennt. So lauten zumindest die Ansagen für den neuesten Preamp aus dem Hause Neve.

Im Gegensatz zum Shelford Channel ist die Eingangssektion des Rupert Neve Designs 5211 komplett ohne Übertrager konzipiert, um so ein möglichst klares und direktes Signal aus dem angeschlossenen Mikrofon zu holen. Klanglich soll der 5211 sowohl äußerst klare und transparente als auch fette und warme Sounds ermöglichen.

Beide Eingangskanäle erlauben das Aufholen von bis 72 dB. Die Eingangsverstärkung kann über ein gerastertes Poti in 6 dB Schritten angehoben werden, zusätzlich bietet der 5211 ein Trimpoti für Anpassungen im Bereich -/+6 dB. Ein Highpass-Filter (20 – 250 Hz), Phasenumkehrschalter, pro Kanal aktivierbare Phantomspeisung sowie ein Silk-Schalter komplettieren die beiden Eingangssektionen.

Das alles ist wie gewohnt in einem soliden Metallgehäuse im 19 Zoll Format untergebracht. Unter 2.000,- US-Dollar soll der Rupert Neve Designs 5211 kosten, sobald er auf den Markt kommt. Wann dies geschehen wird, wurde leider noch nicht bekanntgegeben. Dies reichen wir gerne nach.