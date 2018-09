Top News: Serato Update & Hercules DJControl Starlight

Serato macOS Mojave ready - Hercules bringt Licht in den Controller

Serato DJ Pro 2.0.5

Nachdem Serato bis vor kurzem noch vor einem Update auf macOS Mojave gewarnt hat, kam nun gerade frisch die Info, dass man offenbar alle bisher erkannten Probleme lösen konnte. Mit Serato DJ Pro 2.0.5 kommt von Seiten Serato der volle Support für macOS Mojave und zumindest Serato DJ dürfte nach einem Update der mac-Software problemlos laufen. Das Update gibt es für alle Serato DJ Besitzer natürlich kostenfrei auf der Serato Homepage.

Hercules DJControl Starlight

Nachdem mit dem letzten Update der Pioneer DDJ-SX3 Controller vollständig integriert wurde, vorher natürlich Rane Seventy-Two und Rane Twelve, beinhaltet das neue Serato DJ Pro Update den Support für einen kleinen neuen Controller aus dem Hause Hercules. Der Hercules DJControl Starlight soll ein perfekter kleiner Einsteiger-Controller für Serato DJ Pro und Serato DJ Lite sein inklusive Lichtsignatur / LED-Beleuchtung, quasi Unterbodenbeleuchtung, die über die Anzeige per LED Beat-Positionen anzeigen können soll, um so dem DJ auch ein visuelles Feedback geben zu können. Äußerlich stark den Numark DJ2GO 2 ähnelnd bringt der Starlight Controller plug and play Verbindung mit Serato DJ Lite mit sich, kostenlos für den Nutzer zum Download verfügbar.

Zudem verfügt der Controller über ein integriertes Interfaces, Jog-Wheels, Performance-Pads sowie die bereits erwähnte LED-Beleuchtung unter dem Controller. Der Kostenpunkt für den kleinen Controller beträgt rund 80,- €.

Einen kleinen Ausblick mit einem tatsächlich ganz witzigem Produktvideo gibt es hier: