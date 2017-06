Top News: Skylife WaveRobot 5 and Transient Finder

SKYLIFE veröffentlicht die Standaloneversion von WaveRobot 5. Die Applikation war zuvor nur in Kombination mit SampleRobot erhältlich. WaveRobot ist ein grafischer Loop- und Transientenfinder, der Wav- und Aiff-Dateien inklusive Loop-Informationen und Crossfades rendern kann.

Musikproduzenten, Sound Library Entwickler und Beatmaker arbeiten tagtäglich mit Loops. Perfekte und unhörbare Loops zu erzeugen, kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Hier setzt WaveRobot an. Nachdem ein Sample oder Beat geladen wurde, liefert die Auto-Loop Funktion augenblicklich die fünf besten Resultate, Loops innerhalb der Wellenform zu kreieren. Nach dem Export kann man die Datei in jeder anderen Audioapplikation benutzen, da alle Bearbeitungen wie beispielsweise Auto-Gain Crossfades direkt in die Datei eingerechnet werden.

Es gibt sogar einen Rückwärts-Vorwärts-Loop mit 2 Crossfades, um Klänge im Loop zu spielen, die sich in der Lautstärke über die Zeit verändern. Mit dieser Funktion kann man auch abgefahrene Drones und ungehörte Beats erzeugen. WaveRobot kann auch zusätzlich die Loop-Sektion eines Samples exportieren und wird damit zum idealen Partner, wenn es darum geht, kreative Inhalte für loop-basierte Applikationen wie Abletons Live zu erstellen.

WaveRobot bietet spezielle grafische Funktionen, um den Arbeitsauflauf zu optimieren. Es gibt einen schnellen Zoom für Editierung auf Sampleebene, zusätzlich visuelle Loop- und Stereowellenformüberlagerungen, Marker, die bei Nulldurchgängen automatisch einrasten und ein interaktives Beat- und Tempodisplay. Sobald Loop-Marker verschoben werden, kann man direkt sehen, wie sich dies auf Tempo und Metrum auswirkt.

Samples, die nur grob geschnitten wurden, können mit WaveRobot’s Auto-Note Funktion präzise von unerwünschter Stille vor und nach dem Sample befreit werden. WaveRobot erkennt dabei sogar die Transienten des Klangs, wenn ein leichtes Hintergrundrauschen vorhanden ist.



WaveRobot 5 Funktionen

• Hochentwickelte Loopsuche basierend auf editierbaren Suchmarkern.

• Automatische Transientenerkennung, um Samples präzise und schnell

zu schneiden.

• Direkte Wiedergabemöglichkeit der fünf besten Loop-Ergebnisse.

• Grafische Loopüberlagerung für visuelle Bearbeitung.

• Supersize WaveRobot Arbeitsfenster (bis zu 3200 x 2000 Pixel).

• Export kompletter Samples oder des Loopbereichs in den Formaten Wav und Aiff.

• Echtzeitanzeige von BPM und Beats während der Loopbearbeitung.

• Silence-Marker für die Erkennung der Lautstärke des Hintergrundrauschens.

• Schneller Zoom von Sample-Ebene bis zur Wellenform-Übersichtsdarstellung.

• Automatisches Einrasten von Markern bei Nulldurchgängen.

• Loop Modi: X-Fade und Backward-Forward mit zwei Crossfades.

• Viele Auto-Gain Crossfade Typen wie lin, log, exp, sin.

• Präzises Rendern von Crossfades und Backward-Forward Loops.

• Grafische Überlagerung der Stereohälften, um Nulldurchgänge zu sehen.

• Automatische Reduktion von Klickgeräuschen im Loop- und Transientenbereich.

• Enthält neue Premium-Multisamples im Soundfont2-Format.

• Optimierte Benutzeroberfläche.

• Kompatibel mit Mac OS Sierra und Windows 10.

• Batch-Bearbeitungen wie „Auto-Loop For All“ in

Verbindung mit SampleRobot möglich.

System SpezifikationenMac: OS Sierra (10.6.8 und höher werden ebenfalls unterstützt). Die Mac OS X Installation basiert auf dem Wine Framework.

PC: Windows 10 / 8 / 7.