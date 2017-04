Top News: Social Entropy Engine, Hardware Sequencer

Ein DAW-Ersatz muss nicht heissen, dass überhaupt kein Computer verwendet wird. Schliesslich will man ja noch die Möglichkeit haben, mit Software-Editoren arbeiten zu können und natürlich kann man, was Sampling betrifft, ohne Computer keine Offline-Effektbearbeitung machen. Kommt natürlich auf das Gerät an. Ich persönlich bin fasziniert von dem Gedanken, ohne PC Tracks zu erstellen mit einem Gerät, welches sehr sehr nah an eine DAW rankommt.

Natürlich ist mein Korg EMX jetzt kein Vergleich, was seine Sequenzer-Möglichkeiten betrifft. Besonders in Hinsicht darauf, dass hier die Notenlängen in 0,25er Schritten deutlich zu grob ist. Lieber ein Sequenzer für mehrere Geräte, dafür aber als Hardware… das ist schon ne tolle Sache.

Noch eine Frage: wenn man z.B. besagten Kenton MIDI Thru 5 nutzt, was passiert dann mit MTC? Wird die Clock tatsächlich an alle 5 Ports gesendet?