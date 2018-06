Top News: Solar Guitars Day bei Thomann

Ein MUSS für Metalfans!

Der bekannte schwedische Gitarrist und Youtube-Star Ola Englund (The Haunted, Feared, ehemals Six Feet Under) wird beim exklusiven Solar Guitars Day am 29.06.2018 im Musikhaus Thomann seine Signature-Gitarrenmodelle vorstellen, die von jedem Interessierten angespielt werden können. Und natürlich gibt es auch einige Metalriffs zu hören, Ola performt eine Auswahl seiner bekanntesten Songs. Nach der Clinic haben Fans bei einem anschließenden Meet & Greet die Möglichkeit, mit Ola eine Runde Fachzusimpeln oder ein Autogramm abzustauben. Der Ablauf des Tages ist wie folgt geplant:

Ab 18 Uhr: Start der ersten Ausstellung von Solar Guitars im Musikhaus Thomann. Mit einer großen Auswahl an Modellen und Ausführungen, von der Dual Cutaway Type A und Type S Serie, bis hin zu den schnittigen Designs, wie Type V und Type E. Daneben sind viele weitere elegante Instrumente zu bestaunen, die alle in enger Zusammenarbeit mit dem Metalgitarristen entworfen wurden. Neugierig? Ihr dürft die Instrumente gerne antesten, Amps stehen für jeden bereit!

Ab 19 Uhr: Von 19:00 bis 20:30 Uhr wird Ola in seiner Clinic eine Auswahl an Songs von The Haunted und Feared präsentieren und von den Hintergründen und der Entstehung des Gitarrenbrands erzählen. Im Gespräch geht er auf das Thema Eigenwerbung als unabhängiger Musiker und den damit verbundenen Umgang mit Social Media ein, vor allem auf seinem YouTube-Kanal mit mehr als 50 Millionen Views und über 200.000 Abonnenten.

Ab 20:30: Trefft Euer Idol! Im Anschluss habt ihr die Chance, Ola zu treffen und ein Autogramm oder Selfie mit eurem Star zu ergattern.

Um besser abschätzen zu können, mit wie vielen Teilnehmern zu rechnen ist, bitten die Organisatoren um eine kurze, formlose Anmeldung mit Angabe des Namens und Kundennummer (wenn möglich) per E-Mail an workshop@thomann.de. Ansprechpartnerin ist Anja Kastner.