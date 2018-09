Top News: Solar Guitars S-Serie, E-Gitarren

Neue Farben bei Solar Guitars

Ola Englund ergänzt seine Solar Guitars S-Serie mit vier frischen Instrumenten. Jedes Modell ist mit Edelstahlbünden und Neck-Through-Konstruktion ausgestattet, verfügt über einen fünfteiligen Ahorn/Jatoba-Hals sowie einen Mahagonikorpus mit Deckenfurnier aus Pappel. An Bord befinden sich weiterhin Olas Signature Duncan Solar Alnico V Pickups sowie Locking-Tuner, ausgeliefert werden die Gitarren zusammen mit einem passenden Gigbag.

Während auf der Blue Burst S1.6BLBM LTD und der Solar Burst Matte S1.6SBM LTD eine feste Brücke von Hipshot angebracht wurde, verfügen die Modelle Lime Burst Matte S1.6ETLBM LTD und Poplar Burst Matte S1 .6ETPBM LTD über eine Brücke aus dem Hause EverTune.

Die neuen Modelle der Solar Guitars S-Serie sind ab jetzt vorbestellbar und stehen ab 10. Oktober zur Auslieferung bereit.