Top News: Sonarworks Reference 4, Kalibrierungssoftware

Sonarworks Reference 4 heißt die neue Software aus dem gleichnamigen Hause. Mit einigen sehr guten und neuen Features möchte der Hersteller neue Kunden gewinnen, hauptsächlich Home- und Projektstudios, die über keine ausufernden Akustiklösungen verfügen.

Mit Hilfe von Sonarworks Reference 4 lässt sich der eigene Raum vermessen und korrigieren. Hierzu wird nach der Messung ein Equalizer Plug-in in den Masterkanal geladen, das problematische Frequenzen absenkt/anhebt, was letztlich zu einem deutlich besseren Raumklang führen soll. Alternativ bietet Sonarworks Reference 4 die Möglichkeit, eine App quasi vor den Ausgang des Audiointerfaces zu schalten, so dass nicht nur die DAW, sondern alle Sound ausgebenden Programme davon profitieren.

Laut Hersteller wird es in Sonarworks Reference 4 neben den üblichen kleineren Verbesserungen hinsichtlich Performance und Stabilität ein „latenzfreies“ Monitoring geben. Dies ist besonders für Musiker interessant, die bereits bei der Aufnahme den EQ aktivieren wollen, in vergangenen Versionen war die Latenz einfach zu groß.

Neben der Anwendung in Verbindung mit Studiomonitoren erlaubt Reference 4 auch die Nutzung mit Kopfhörern, hierfür wurden über 100 Kopfhörermodelle vermessen. Einfach euren eigenen Kopfhörer aus der Liste auswählen und schon wird das passende Preset aktiviert. Wer ohnehin nur mit Kopfhörern arbeitet, spart dazu auch Geld, die Reference 4 Headphone Edition kostet 99,- Euro. Die Studio Edition (Studiomonitore und Kopfhörer) schlägt mit 249,- Euro zu Buche, das Premium Bundle inklusive eines vorab kalibrierten Sennheiser HD650 Kopfhörers kostet 699,- Euro.