Top News: Sontronics Mercury, Röhrenmikrofon

Das Sontronics Mercury ist das neue Top-Röhrenmikrofon aus England. Laut Hersteller zeichnet sich das Mercury vor allem durch hochwertige Komponenten, erstklassige technische Werte und einem großen Funktionsumfang aus.

Das Sontronics Mercury wird von Hand in England gefertigt und soll laut Hersteller die perfekte Wahl für den alltäglichen Einsatz im Profistudio oder als Universalwerkzeug im Projektstudio sein. Die technischen Werte lesen sich sehr gut, so soll das Sontronics Mercury ein Eigenrauschen unter 12 dB(A) und eine Empfindlichkeit von 18 mV/Pa aufweisen. Als Röhre kommt eine ECC81/12AT/ zum Einsatz, diese verleiht dem Mercury einen ganz charakteristischen Sound. Durch die Fertigung von Hand liegt die Fertigungstoleranz bei unter 1%, für die angepriesene Preisklasse ein sehr guter Wert.

Das Sontronics Mercury bietet eine verstellbare Richtcharakteristik. Über ein Poti lässt sich das Polar-Pattern von Kugel über Niere bis Acht stufenlos anpassen, das klingt nach einem sehr universell einsetzbaren Mikrofon. Integriert ist ein Hochpassfilter, das Trittschall und Bassfrequenzen unterhalb von 75 Hz abhält. Ein 10 dB Pad erweitert die Einsatzmöglichkeiten mit Signalen bis zu 135 dB.

Der Hersteller Sontronics scheint von seinem neuen Röhrenmikrofon Mercury so überzeugt, dass er jedem Käufer nach Registrierung eine lebenslange Garantie auf das Mikrofon gibt. Ausgeliefert wird das Sontronics Mercury in einer edlen Holzschatulle, die gemeinsam mit Netzteil, Spinne und Kabeln in einem Alu-Flightcase untergebracht ist. Ab Ende März ist das Sontronics Mercury für einen Preis (UVP) von 1.785,- Euro erhältlich.