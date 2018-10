Top News: Soundbrenner Core Metronom

Vom Taktgeber zum Universal-Tool

Einige unter uns erinnern sich sicher an Soundbrenner – die Firma aus San Francisco war für das erste am Handgelenk pulsierende Metronom verantwortlich, wir haben in einem Test darüber ausführlich berichtet.

Jetzt hat die Firma mit der Soundbrenner Core die nächste Stufe gezündet und das Gerät wesentlich überarbeitet bzw. um einige neue Zusatzfunktionen ergänzt. Die neue Soundbrenner Core vereint vier wesentliche Werkzeuge: Wie ihr Vorgänger ist sie ein vibrierendes Metronom, dient aber auch als magnetischer Headstock-Tuner, Dezibelmesser und als eine gut aussehende Uhr. Das vibrierende Metronom verfügt über siebenmal stärkere Vibrationen als herkömmliche Smartwatches und kann mit bis zu zehn Geräten anderer Musiker synchronisiert werden.

Die Core kann auch in die Soundbrenner-eigene Metronom-App integriert werden, um Setlisten zu erstellen und mit anderen Musikern zu teilen. Zudem kann das Oberteil vom Armband abgenommen und magnetisch an Saiteninstrumenten befestigt werden, wobei ein eingebautes Piezo-Kontaktmikrofon verwendet wird, um die Tonhöhe zu erkennen und die Core als Stimmgerät zu nutzen.

Ein Dezibelmessgerät warnt, wenn für das Gehör potenziell schädlichen Pegel anliegen, während die Uhr auch Push- und Anrufbenachrichtigungen von iOS- oder Android-Smartphones empfangen kann.

Zwei Modelle sind erhältlich: eines aus Polykarbonat und Aluminium und ein weiteres aus Edelstahl – beide sind IP66-zertifiziert und damit wasser- und staubdicht.

Die Soundbrenner Core Modelle sind ab sofort über Kickstarter für einen Preis ab 159,- USD zu bekommen.