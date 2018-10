Top News: SSL Fusion, Dynamikprozessor

2 HE Analog pur

Dass man im Jahr 2018 noch solche analogen Boliden wie den neuen SSL Fusion entwickelt und baut, ist in Zeiten, in denen viele User ausschließlich „in the box“ arbeiten, bereits eine Meldung wert. Doch der SSL Fusion wird mit Sicherheit auch klanglich überzeugen können, immerhin ist es das erste Gerät von SSL seit über 25 Jahren, das einen neu entwickelten Equalizer beinhaltet.

Der SSL Fusion ist ein Dynamikprozessor mit fünf individuellen Sektionen, wovon alle einzeln oder in Kombination nutzbar sind, je nachdem was eben gefordert ist. Auf zwei Höheneinheiten hat SSL fünf „Colouration Tools“ untergebracht, die eurem Mix auf unterschiedlichste Art und Weise helfen können.

Vintage Drive

Der Vintage Drive des Fusion bietet die Möglichkeit harmonische Sättigung und sanfte Kompression dem Signal hinzuzufügen.

The Violet EQ

Der Equalizer ist ein 2-Band Equalizer, der wie gesagt der erste neu entwickelte EQ seit über 25 Jahren ist.

HF Compressor Der High Frequency Kompressor des Fusion wirkt – wie der Name bereits verrät – nur auf die hohen Frequenzen des Signals. Harsche Signalanteile können hiermit im Zaum gehalten werden. Stereo Image Die Sektion des Stereo Imagers öffnet und weitet das Signal.

Transformer

Ein Anfetten des tiefen Frequenzbereichs bei gleichzeitigem Eingriff in die hohen Frequenzen, ermöglicht der Transformer des SSL Fusion.

Die ersten Fusions sollen zeitnah ausgeliefert werden, in den USA sind die Geräte für 2.495,- US-Dollar gelistet.