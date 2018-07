Top News: Stam Audio SA-670, Röhrenkompressor

Röhrenkompressor Nachbau

Einen Fairchild 670 Röhrenkompressor konnten sich früher wohl nur die wenigsten der AMAZONA.de Leser leisten. Für all diejenigen, die sich ihren Traum nun doch noch erfüllen möchten, gibt es jetzt gute Nachrichten. Stam Audio legt mit dem SA-670 einen Klon auf, der für unter 3.000,- US-Dollar zu haben sein wird. Doch wie originalgetreu wird der Stam Audio SA-670 sein?

Laut Aussagen des Herstellers Stam Audio gab es bei der Entwicklung dieses Projekts zwei Hauptziele. Zunächst sollte der Signalweg so originalgetreu wie möglich sein, zweitens sollte das Produkt am Ende auch noch bezahlbar sein. Mit 2.999,- US-Dollar gehört es zwar sicherlich nicht zu den No-Brainern bei der Wahl des Studioequipments, aber immerhin reden wir hier über einen Röhrenkompressor, von daher geht das schon in Ordnung.

Nach einigen Prototypen fiel die Wahl der Komponenten am Ende dann auf Sowter Transformatoren aus Großbritannien sowie vier JJ 6386 und zwei 12AX7 Röhren. Der Klang soll hiermit kaum vor Original zu unterscheiden sein, verspricht zumindest der Hersteller.

Hier die Fakten in der Übersicht:

Sowter input and output transformer

True to the original Fairchild audio path schematic

JJ 6386 and 12AX7 tubes

Vishay Capacitors

Ohmite carbon resistors

Completely discrete signal path

Simpson VU meter

Original release and attack times

Less than 0.5% THD

XLR inputs

XLR and TRS outputs

Voltage switch selector (115V or 230V)

Hand made in Chile

4U, 200mm deepth

2-year warranty

30-day money back guarantee

Stam Audio hat schon des Öfteren bewiesen, dass der Klang ihrer Produkte sehr originalgetreu ist. Man kann also davon ausgehen, dass auch der Stam Audio SA-670 hervorragend klingen wird. Wer jetzt schon davon überzeugt ist, kann im Übrigen gleich zur Bestellung über die Hersteller-Website weiterklicken, aktuell lässt sich durch eine Anzahlung von 500,- US-Dollar richtig Geld sparen, dann bekommt man den SA-670 bereits für 2.699,- US-Dollar.

Wer sich dazu berufen fühlt, sich einen Fairchild 670 selbst nachzubauen, sollte sich unseren Workshop dazu nicht entgehen lassen. Unser Autor Bernd Pfeffer hat nämlich genau das getan: