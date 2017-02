Top News: Steinberg Nuendo 8, Digital Audio Workstation

Auf der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco stellt Steinberg erstmalig seine neue Digital Audio Workstation Steinberg Nuendo 8 vor. Wie bereits beim Vorgänger Nuendo 7 steht auch dieses Mal wieder die Verbindung zwischen Audioproduktion und Game Audio vorne an. Dieses Feature wurde erstmals in Nuendo 7 eingeführt und wird nun konsequent ausgebaut.

Die Verbindung zwischen Audiokinetics Wwise und der Steinberg DAW Nuendo hatte vor allem in der Games Branche für großen Zuspruch gesorgt, ließen sich doch Mixdowns direkt zu Wwise exportieren und verwalten. In Steinberg Nuendo 8 gehen die Hamburger nun einen Schritt weiter und erweitern den Funktionsbereich durch „Game Audio Connect 2“.

Dies ermöglicht einen besseren Workflow, denn ab sofort lassen sich komplette Kompositionen samt aller MIDI- und Audiospuren, Cycle- und Cue-Markern in Wwise übertragen. Steinberg Nuendo 8 dient dabei sogar als MIDI-Editor für Wwise.

Laut Steinberg können häufig verwendete Prozesse jetzt als offline Plug-in-Kette hinzugefügt werden, die in Echtzeit ausgeführt werden. Mit Hilfe des neuen Auto ReNamers lassen sich dazu alle enthaltenen Events automatisch umbenennen.

Ein weiterer Schwerpunkt in Steinberg Nuendo 8 ist das Thema Sound-Design, die Digital Audio Workstation bietet hierzu ab sofort neue Plug-ins. Darunter das Randomizer Plug-in, das verschiedene Sounds durch Änderung von Tonhöhe, Klangfarbe, Hüllkurve und Timing erzeugt. Die neue Sample-Spur ist nun auch in Nuendo integriert, hierüber lassen sich per Drag & Drop Audiodateien in die MediaBay importieren und sofort chromatisch spielen und manipulieren.

Auch enthalten sind der virtuell-analoge Synthesizer Retrologue 2, Halion Sonic SE3, über 80 Effektprozessoren sowie eine Auswahl an Sounds aus der 2017er Library Pro Sound Effects.

Ebenfalls neu ist die Video-Engine, die die bisheriger auf QuickTime basierende Engine ersetzt.

Die Veröffentlichung von Steinberg Nuendo 8 ist für Juni geplant.