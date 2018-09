Top News: Steinberg Nuendo Live 2, Multitrack

Intuitiver Mehrspur-Recorder für Konzerte und Events

Mit Steinberg Nuendo Live 2 hat das Hamburger Unternehmen heute die zweite Version ihres Multitrack-Live-Recording-Systems vorgestellt, das speziell für Aufnahmen von Live-Events entwickelt wurde. Nuendo Live 2 bietet eine intuitive Bedienung mit verlässlicher Stabilität, höchster Audioqualität und praxisnahen Funktionen wie beispielsweise gut lesbare Anzeigen, ein Pre-Record-Buffer und Kompatibilität mit Nuendo für die anschließende Post-Production. Das potenzielle Einsatzgebiet der Software gibt Steinberg u.a. mit Unternehmenspräsentationen, Konzerte oder Musikfestivals an.

In der ab heute erhältlichen Version bietet Steinberg Nuendo Live 2 u.a. eine Meter-Ansicht, mit der alle Pegel der Aufnahmesession gleichzeitig sichtbar sind – wahlweise von 32 bis 160 Kanälen. Die Spur-Ansicht wurde optimiert und die Meter Bridge an den unteren Bildschirmrand verlegt, mit bis zu 64 Spuren. Wenn mehr Kanäle benötigt werden, kann man mit nur einem Mausklick oder Tastaturbefehl die Bank wechseln, um die übrigen Kanäle anzuzeigen.

Interessant ist die Verbindung zu den Yamaha Konsolen der CL- und QL-Serie. Einmal verbunden, kann Nuendo Live 2 über den Touchscreen des Digitalpults gesteuert werden. Transportbefehle, Kanalnamen und Marker werden gespiegelt, nicht schlecht.

Hier alle Features von Steinberg Nuendo Live 2 in der Übersicht:

• Professionelles Live-Recording System mit übersichtlicher Single-Window-Bedienung, einem Live Record Panel, Pre-Record Buffer und vielem mehr

• Nahtlose Integration mit Yamaha Konsolen der CL- und QL-Serien – steuern Sie essentielle Nuendo Live Funktionen mit Ihrem Mischpult

• Herausragende Aufnahmequalität dank Steinbergs preisgekrönter Audio-Engine mit 32-Bit Fließkommaberechnung und bis zu 192 kHz – klingen Sie besser als die Konkurrenz

• Nuendo Live Record Panel mit Meter-Ansicht und Spur-Ansicht zeigt alle wichtigen Session-Informationen gleichzeitig an und sorgt für Übersicht in hektischen Live-Situationen

• Fortschrittliches Session-Management: Auto-Benennung von aufgenommenen Dateien, Anlegen mehrerer Ordner, einfach zu verwendende Marker-Spur, Auto-Save und Notizfunktion

• Aufnahmebereit in weniger als einer Minute: Blitzschnelles Setup mit automatischem Anlegen von Spuren

• 24+ Stunden Aufnahmezeit dank EBU konformen RIFF 64 Broadcast Wave Format im Standard Recording Modus

• Virtueller Sound-Check erlaubt die einfache Verwendung früherer Aufnahmen für den Soundcheck inklusive Marker Recall und 1:1 Output

• Zuverlässige Ergebnisse durch standardisierte Ausgabeformate und Kompatibilität mit Nuendo für die Postproduktion

• Editing unterwegs: Nuendo Live enthält essentielle Editing-Funktionen, um direkt nach der Show einen Rough-Mix der Aufnahmen zu erstellen

Ab sofort lässt sich Steinberg Nuendo Live 2 über den Steinberg Online Shop erwerben bzw. updaten. Der Preis liegt bei 199,- Euro für die Vollversion, das Update von Version 1 auf 2 kostet 39,99 Euro.