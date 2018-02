TOP NEWS: Steinberger Spirit Collection, Gitarren und Bässe

Steinberger, mittlerweile ein Teil der Firma Gibson, hat die Wiedereinführung seiner Steinberger Spirit Collection von E-Gitarren sowie 4- und 5-saitigen Bässen angekündigt. Ach herrje, was mussten sich die Gitarren und Bässe von Steinberger bzw. deren Besitzer schon für Hohn und Spott anhören, seit dem die Instrumente Ende der siebziger Jahre auf dem Markt erschienen. „Zahnstocher“, „Behelfspaddel“ oder auch „Frikadelle mit Stiel“ nannte man sie abwertend und doch hatten diese Gitarren und Bässe einige nicht zu unterschätzende Vorteile, wie etwa die Konstruktion aus Carbon, die nicht nur klanglich überzeugte, sondern auch vor allem mit einer unerreichten Stabilität glänzte. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an die Szene mit dem Bassisten Frank Itt, schon damals wahrlich kein Leichtgewicht, der einst auf der Frankfurter Musikmesse einen Steinberger-Bass zwischen zwei Stühle legte und munter auf ihm herumtanzte.

Die neu aufgelegte Spirit Collection ist aber nicht mehr aus dem kaum klein zu kriegenden Werkstoff Carbon, sondern auf konventionelle Weise aus Tonhölzern gefertigt. Die neu aufgelegte Serie beinhaltet die GT-PRO Deluxe in neuen Farbausführungen wie Frost Blue, Hot Rod Red, Hot Rod Yellow und Yin Yang sowie klassisches Schwarz und Weiß. Die GT-PRO Quilt Top Deluxe ist in Transparent Schwarz, Transparent Blau und Weinrot zu bekommen. Für Bassisten bietet die Spirit Collection den XT-2 Standard Bass (4-saitig) in neuen Farbausführungen, den Standard Bass XT-25 (5-saitig) und den XT-25 Quilt Top Deluxe (5-saitig). Die Spirit Collection beinhaltet außerdem den XT-2B Bass (4-saitig) mit dem DB-Drop-Tuner-System zum schnellen Drop-Tuning der tiefen E-Saite auf D.

Alle Instrumente der Spirit Collection verfügen über Griffbretter aus Granadilla, hier scheint man sich bei Steinberger an die Vorschriften des Artenschutzabkommens CITES zu halten. Die Saiten werden an der Brücke mit Steinbergers Double-Ball-Tuning-System im Verhältnis 40:1 gestimmt. Wie alle Steinberger-Instrumente verfügt auch die Spirit Collection über Singlecoil- und Humbucker-Pickups aus eigener Fertigung, zudem ist jedes Instrument, ganz gleich ob Gitarre oder Bass, auch als Version für Linkshänder erhältlich. Ein Case gibt es ebenfalls serienmäßig, auf Wunsch kann „das Paddel“ aber auch in einem eigens angefertigten Case sicher transportiert werden.

Über die Verfügbarkeit und Preise der neuen Steinberger Spirit Collection ist leider bislang nur wenig bis gar nichts bekannt. Wer sich für die Spirit Collection interessiert, sollte also in der nächsten Zeit ab und an mal auf der Website von Steinberger vorbeischauen. Dort gibt es auch eine ausführliche Händlerliste.