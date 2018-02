Top News: Studio Electronics SE-02 EX+Box

Die kleine SE-02 EX+Box von Studio Electronics ist auf der NAMM kaum aufgefallen, nicht zuletzt, weil der Hersteller selbst sie noch gar nicht bewirbt.

Der SE-02 Synthesizer nimmt in der Boutique-Serie von Roland eine Sonderstellung ein. Erstens, weil er in Zusammenarbeit mit Studio Electronics entwickelt wurde und zweitens, weil er mit einer echten analogen Schaltung arbeitet, anstelle von ACB-Algorithmen. Nichtsdestotrotz ist die Reglerabfrage am SE-02 digital, da dies für die Preset-Speicherung und MIDI-Steuerung der Parameter einfach notwendig ist. Die Entwickler von Studio Electronics scheinen damit aber nicht vollends zufrieden zu sein und haben daher eine kleine Controllerbox entworfen, mit der vor allem das Filter analog, und damit stufenlos, zu steuern ist. Dafür hat man auch einen Regler in normaler Größe spendiert, der neben den Mini-Potis des SE-02 nahezu riesig wirkt.

Weiterhin lagert die SE-02 EX+Box die Anschlüsse für CV, Gate sowie Audio aus und stellt diese als große 6,3 mm Klinkenbuchse bereit. Der Filtereingang der Box hat eine eigene Gain-Steuerung mit viel Headroom, so dass auch ordentlich Distortion erreicht werden kann. Zusätzlich ist ein zuschalt- und regelbares Hochfilter integriert.

In einem Youtube-Video von Synth Anatomy wird die EX+Box vorgestellt:

Die SE-02 EX+Box ist noch im Stadium eines Prototypen, der nach eigener Aussage mehrere Revisionen braucht. Daher ist er vermutlich erst in einigen Monaten verfügbar. Der Preis wird vorsichtig mit ca. 89 US-Dollar veranschlagt.

Übrigens ist die SE-02 EX+Box ein Alleingang von Studio Electronics, Roland hat mit Entwicklung und Vertrieb nichts zu tun.